«Бенфика» — «Аякс»: счет 2:2, обзор голов

В поединке 1/8 финала Лиги чемпионовразошлись ничьей. Матч закончился со счетом 2:2.

Героем первого тайма стал Себастьян Алле, который сначала забил в свои ворота, а затем вывел «Аякс» вперед. Перед этим отметился Душан Тадич. На перерыв гости ушли победителями.

Спас хозяев от поражения форвард Роман Яремчук своим голом на 72 минуте встречи.

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала Бенфика — Аякс 2:2 Голы: 0:1 Душан Тадич (18'), 1:1 Себастьен Аллер (автогол) (26'), 1:2 Себастьен Аллер (29'), 2:2 Роман Яремчук (72') Бенфика: Одиссеас Влаходимос, Gilberto (Диогу Гонсалвеш, 90'), Николас Отаменди, Ян Вертонген, Алехандро Гримальдо, Рафаэл Силва, Адель Таарабт (Paulo Bernardo, 85'), Юлиан Вайгль, Эвертон (Роман Яремчук, 62'), Гонсалу Рамуш, Дарвин Нуньес (Валентин Лацаро, 90') Аякс: Sébastien Haller, Душан Тадич, Стивен Бергёйс, Antony Santos, Райан Гравенберх (Николас Тальяфико, 74'), Эдсон Альварес, Дейли Блинд (Дави Классен, 74'), Лисандро Мартинес, Юрриен Тимбер, Нуссайр Мазрауи (Девин Ренс, 90'), Ремко Пасвер Предупреждения: Нуссайр Мазрауи (23'), Стивен Бергёйс (45'), Дарвин Нуньес (46'), Гонсалу Рамуш (49'), Роман Яремчук (72'), Антони (87')

В следующий раз «Аякс» и «Бенфика» встретятся в Амстердаме 15 марта.