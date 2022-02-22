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    Юран может возглавить «Химки»

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    Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко в ближайшее время может покинуть свой пост.

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    По информации «Матч ТВ», «Химки» может возглавить тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран.

    Отмечается, что Юран уже поставил в известность губернатора Хабаровского края, что у него есть предложение из клуба РПЛ. В выходные с тренером общался главный инвестор «Химок» Туфан Садыгов.

    Вопрос со сменой главного тренера «Химок» может решиться во вторник в течение дня.

    Юран ранее уже возглавлял «Химки». В 2020 году подмосковный клуб под его руководством дошел до финала Кубка России.

    «Химки» занимают последнее место в таблице РПЛ после 18-ти туров.

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