Юран может возглавить «Химки»

Главный тренер «Химок»в ближайшее время может покинуть свой пост.

По информации «Матч ТВ», «Химки» может возглавить тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран.

Отмечается, что Юран уже поставил в известность губернатора Хабаровского края, что у него есть предложение из клуба РПЛ. В выходные с тренером общался главный инвестор «Химок» Туфан Садыгов.

Вопрос со сменой главного тренера «Химок» может решиться во вторник в течение дня.

Юран ранее уже возглавлял «Химки». В 2020 году подмосковный клуб под его руководством дошел до финала Кубка России.

«Химки» занимают последнее место в таблице РПЛ после 18-ти туров.