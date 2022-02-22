Спаллетти: «Наполи» должен быть доволен ничьей с «Кальяри»

Главный тренер «Наполи»прокомментировал ничью с «Кальяри» (1:1) в 26-м туре Серии А.

«Это была сложная игра для "Наполи, стоит признать, что 'Кальяри' заслуживал большего. Мы ни разу за матч не брали игру в свои руки, хотя у нас было больше владения мячом. Мы должны быть довольны результатом, потому что это случается со всеми после игр Лиги Европы.

Я должен признать хорошее отношение игроков к матчу, но они также должны признать, что мы должны сделать что-то большее. Не важно, какими качествами мы обладаем, если в итоге мы ими не пользуемся", — цитирует Спаллетти Football Italia.

"Наполи" набрал 54 очка и занимает третье место в турнирной таблице Серии А. "Кальяри" с 22 баллами занимает 18 место.