Мэр Лондона заявил о готовности принять финал Лиги чемпионов

Лондон готов принять финал Лиги чемпионов вместо Санкт-Петербурга, заявил мэр столицы Великобритании

«Лондон готов принять финал Лиги чемпионов. Проведение финала Лиги чемпионов — это привилегия.

Если УЕФА проведет финал в Санкт-Петербурге, мы создадим впечатление, что это поощрение такого рода агрессивных действий со стороны путинской России», — приводит слова Хана Evening Standard со ссылкой на LBC Radio.

Напомним, что сразу два британских издания — Mirror и Daily Star — опубликовали информацию о том, что Россия может лишиться права проведения финала Лиги чемпионов на «Газпром-Арене», запланированного на 28 мая этого года.

Главная причина, которая может вынудить УЕФА сменить место проведения, — это нарастающий конфликт России и Украины из-за признания суверенитета ДНР и ЛНР.

Ранее министр спорта Великобритании Надин Доррис заявила, что обсудит перенос финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга, а премьер-министр страны Борис Джонсон сказал, что Россия не должна принимать футбольные турниры, так как «вторгается в независимые страны».