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    Мэр Лондона заявил о готовности принять финал Лиги чемпионов

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    Лондон готов принять финал Лиги чемпионов вместо Санкт-Петербурга, заявил мэр столицы Великобритании Садик Хан.

    Садик Хан
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    Садик Хан

    «Лондон готов принять финал Лиги чемпионов. Проведение финала Лиги чемпионов — это привилегия.

    Если УЕФА проведет финал в Санкт-Петербурге, мы создадим впечатление, что это поощрение такого рода агрессивных действий со стороны путинской России», — приводит слова Хана Evening Standard со ссылкой на LBC Radio.

    Напомним, что сразу два британских издания — Mirror и Daily Star — опубликовали информацию о том, что Россия может лишиться права проведения финала Лиги чемпионов на «Газпром-Арене», запланированного на 28 мая этого года.

    Главная причина, которая может вынудить УЕФА сменить место проведения, — это нарастающий конфликт России и Украины из-за признания суверенитета ДНР и ЛНР.

    Ранее министр спорта Великобритании Надин Доррис заявила, что обсудит перенос финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга, а премьер-министр страны Борис Джонсон сказал, что Россия не должна принимать футбольные турниры, так как «вторгается в независимые страны».

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