Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарет БэйлТрансферный дайджест. 15-21 февраля
  • 06:51
    • Финал ЛЧ могут перенести из Санкт-Петербурга в Лондон
  • 21:08
    • ЦСКА арендовал у «Эвертона» Гбамена
    Все новости спорта

    Финал ЛЧ могут перенести из Санкт-Петербурга в Лондон

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов УЕФА Лига чемпионов
    Британские издания The Daily Star и The Mirror сообщили о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга на лондонский «Уэмбли» на фоне конфликта Украины и России.

    Финал ЛЧ могут перенести из Санкт-Петербурга в Лондон
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Финал ЛЧ могут перенести из Санкт-Петербурга в Лондон

    В понедельник, 21 февраля, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета ДНР и ЛНР.

    Ожидается, что уже сегодня, 22 февраля, Британия объявит санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР.

    Отмечается, что УЕФА пристально следит за ситуацией вокруг конфликта России и Украины, чтобы при необходимости разработать план действий для чрезвычайной ситуации.

    Финал главного клубного турнира Европы должен состояться на «Газпром Арене» 28 мая 2022 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» выиграет у «Лилля» с крупным счетом?
  • «Челси» — «Лилль». Прогноз и ставки
  • 4.75
    •
  • «Ювентус» проиграет и ни разу не забьет на поле «Вильярреала»?
  • «Вильярреал» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.58
    •
  • Сможет ли «МЮ» одолеть «матрасников» в Мадриде?
  • «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.58
  • Экспресс дня 22 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  4.75
  • Прогноз на матч Челси — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Вильярреал — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Атлетико — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Медведев — Пэр
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  3.28
  • Прогноз на матч Бенфика — Аякс
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Бернли — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Уотфорд — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры