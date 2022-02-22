Финал ЛЧ могут перенести из Санкт-Петербурга в Лондон

Британские издания The Daily Star и The Mirror сообщили о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга на лондонский «Уэмбли» на фоне конфликта Украины и России.

В понедельник, 21 февраля, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета ДНР и ЛНР.

Ожидается, что уже сегодня, 22 февраля, Британия объявит санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР.

Отмечается, что УЕФА пристально следит за ситуацией вокруг конфликта России и Украины, чтобы при необходимости разработать план действий для чрезвычайной ситуации.

Финал главного клубного турнира Европы должен состояться на «Газпром Арене» 28 мая 2022 года.