Морено: «Вильярреалу» будет противостоять европейский гигант

Защитник «Вильярреала»поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«Я думаю, что это будет матч, в котором хотел бы сыграть каждый игрок. Нам противостоит европейский гигант, который всегда борется за серию А и Лигу чемпионов. Мы переживаем хороший период, и это придает нам большую уверенность в игре.

Мы хотим победить. Понятно, что в игре будут моменты, когда нам придется терпеть, но команда умеет это делать, и мы будем защищаться все вместе. Нам нравится владеть мячом и контролировать игру. Мы противостояли всем крупным европейским командам. Мы готовы», — приводит слова Морено официальный сайт УЕФА.

Матч «Вильярреал» — «Ювентус» пройдет 22 февраля и начнется в 23:00 мск. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться здесь.