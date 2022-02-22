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    Морено: «Вильярреалу» будет противостоять европейский гигант

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    Защитник «Вильярреала» Альберто Морено поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».

    Альберто Морено
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    Альберто Морено

    «Я думаю, что это будет матч, в котором хотел бы сыграть каждый игрок. Нам противостоит европейский гигант, который всегда борется за серию А и Лигу чемпионов. Мы переживаем хороший период, и это придает нам большую уверенность в игре.

    Мы хотим победить. Понятно, что в игре будут моменты, когда нам придется терпеть, но команда умеет это делать, и мы будем защищаться все вместе. Нам нравится владеть мячом и контролировать игру. Мы противостояли всем крупным европейским командам. Мы готовы», — приводит слова Морено официальный сайт УЕФА.

    Матч «Вильярреал» — «Ювентус» пройдет 22 февраля и начнется в 23:00 мск. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться здесь.

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