Почеттино: ПСЖ играл плохо, поэтому и проиграл «Нанту»

Главный тренер ПСЖпрокомментировал итог матча 27-го тура чемпионата Франции против «Нанта» (1:3).

«Мы очень злы и, конечно, очень разочарованы результатом. Мы играли неплохо, были положительные моменты, но мы проиграли, потому что они были более эффективны перед нашими воротами. Мы слишком много платим за такую ситуацию.

Для меня есть много положительных моментов, но когда ты проигрываешь "Нанту" со счетом 1:3, их сложно найти. Но наша задача состоит в том, чтобы найти и решить проблемы, которые у нас были этим вечером», — приводит слова Почеттино официальный сайт клуба.

ПСЖ с 59 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1, опережая ближайшего преследователя — «Марсель» на 13 очков. «Нант» набрал 38 очков и поднялся на пятое место.