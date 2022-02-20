Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Финляндия — РоссияБольше не олимпийские чемпионы. Россия уступила в финале Финляндии
  • 21:30
    • Дортмундская «Боруссия» забила шесть безответных мячей менхенгладбахской
  • 20:16
    • «Барселона» разгромила «Валенсию», Обамеянг забил два мяча
  • 19:05
    • «Ман Юнайтед» одержал победу над «Лидсом» и закрепился на 4 позиции
  • 18:31
    • Рублев выиграл турнир в Марселе
  • 21:56
    • «Интер» проиграл «Сассуоло» в Милане
    Все новости спорта

    «Бетис» вырвал победу у «Мальорки»

    «Бетис» — «Мальорка»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Бетис Мальорка
    В матче 25-го тура чемпионата Испании «Бетис» одержал домашнюю победу над «Мальоркой» — 2:1.

    «Бетис»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Бетис»

    Севильцы открыли счет в матче на 25-й минуте — отличился Алекс Морено. Гости отыгрались на 75-й минуте — гол забил косовский нападающий Ведат Мурики.

    На 83-й минуте в ворота «Мальорки» был назначен пенальти, который реализовал Виллиан Жозе.

    Футбол. Испания. Примера
    Бетис — Мальорка 2:1
    Голы: 1:0 Алекс Морено (25'), 1:1 Ведат Мурики (75'), 2:1 Виллиан Жозе (пенальти) (83') Бетис: Руи Силва, Эктор Бельерин, Марк Бартра, Виктор Руис (Эдгар Гонсалес, 62'), Алекс Морено, Родригес Гидо, Вилльям Карвалью, Серхио Каналес (Хоакин, 84'), Набиль Фекир, Хуанми (Кристиан Тельо, 62'), Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 70') Мальорка: Ведат Мурики, Дани Родригес (Фернандо Ниньо, 70'), Анхель Родригес (Kang In Lee, 46'), Иньиго Руис де Галарета (Antonio Sanchez, 45'), Сальва Севилья (Родриго Батталья, 65'), Такэфуса Кубо, Коста Хауме, Антонио Раильо, Мартин Вальент, Пабло Маффео, Серхио Рико Предупреждения: Виктор Руис (45'), Хуанми (46'), Ведат Мурики (51'), Родриго Батталья (82'), Эктор Бельерин (87')

    «Бетис» набрал 46 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Ла Лиги. «Мальорка» с 26 баллами располагается на 16-й строчке.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    24 февраля «Бетис» примет на своем поле «Зенит» в рамках ответного матча стыкового раунда Лиги Европы. В первой игре между командами в Санкт-Петербурге испанский клуб победил со счетом 3:2.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Лейпциг» снова потеряет очки в гостях?
  • «Герта» — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Элегантная победа «Интера»?
  • «Интер» — «Сассуоло». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • Оторвется ли «Галатасарай» от зоны вылета?
  • «Гезтепе» — «Галатасарай». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.05
  • Экспресс дня 21 февраля
  • Завтра в 23:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Гезтепе — Галатасарай
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Бруксби — Зверев
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Медведев — Пэр
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ванкувер — Сиэтл
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Кальяри — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Команда Леброна — Команда Дюранта
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.73
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Болонья — Специя
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры