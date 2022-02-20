«Бетис» — «Мальорка»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче 25-го тура чемпионата Испанииодержал домашнюю победу над— 2:1.

Севильцы открыли счет в матче на 25-й минуте — отличился Алекс Морено. Гости отыгрались на 75-й минуте — гол забил косовский нападающий Ведат Мурики.

На 83-й минуте в ворота «Мальорки» был назначен пенальти, который реализовал Виллиан Жозе.

Футбол. Испания. Примера Бетис — Мальорка 2:1 Голы: 1:0 Алекс Морено (25'), 1:1 Ведат Мурики (75'), 2:1 Виллиан Жозе (пенальти) (83') Бетис: Руи Силва, Эктор Бельерин, Марк Бартра, Виктор Руис (Эдгар Гонсалес, 62'), Алекс Морено, Родригес Гидо, Вилльям Карвалью, Серхио Каналес (Хоакин, 84'), Набиль Фекир, Хуанми (Кристиан Тельо, 62'), Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 70') Мальорка: Ведат Мурики, Дани Родригес (Фернандо Ниньо, 70'), Анхель Родригес (Kang In Lee, 46'), Иньиго Руис де Галарета (Antonio Sanchez, 45'), Сальва Севилья (Родриго Батталья, 65'), Такэфуса Кубо, Коста Хауме, Антонио Раильо, Мартин Вальент, Пабло Маффео, Серхио Рико Предупреждения: Виктор Руис (45'), Хуанми (46'), Ведат Мурики (51'), Родриго Батталья (82'), Эктор Бельерин (87')

«Бетис» набрал 46 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Ла Лиги. «Мальорка» с 26 баллами располагается на 16-й строчке.

Календарь и таблица испанской Примеры

24 февраля «Бетис» примет на своем поле «Зенит» в рамках ответного матча стыкового раунда Лиги Европы. В первой игре между командами в Санкт-Петербурге испанский клуб победил со счетом 3:2.