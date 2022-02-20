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    • Дубль Левандовского помог «Баварии» разгромить «Гройтер Фюрт»
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    Дубль Левандовского помог «Баварии» разгромить «Гройтер Фюрт»

    «Бавария» — «Гройтер Фюрт»: счет матча 4:1, обзор голов

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    Мюнхенская «Бавария» одержала домашнюю победу над «Гройтер Фюрт» (4:1) в матче 23-го тура чемпионата Германии.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче перед перерывом открыли гости — отличился Бранимир Хргота.

    Во втором тайме дубль в ворота «Гройтер Фюрта» оформил Роберт Левандовский, один раз отличился Эрик Шупо-Мотинг.

    Также мяч в свои ворота срезал полузащитник гостей Себастьян Грисбек.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Бавария — Гройтер Фюрт 4:1
    Голы: 0:1 Бранимир Хргота (42'), 1:1 Роберт Левандовски (46'), 2:1 Себастьян Грисбек (автогол) (61'), 3:1 Роберт Левандовски (82'), 4:1 Эрик Максим Шупо-Мотинг (90 + 1') Бавария: Свен Ульрайх, Бенжамен Павар, Деотшанкюль Юпамекано, Лукас Эрнандес (Никлас Зюле, 53'), Омар Ричардс (Эрик Максим Шупо-Мотинг, 46'), Йозуа Киммих, Марсель Забитцер (Марк Рока, 87'), Томас Мюллер, Корентин Толиссо (Серж Гнабри, 25'), Лерой Зане (Paul Wanner, 87'), Роберт Левандовски Гройтер Фюрт: Бранимир Хргота (Afimico Pululu, 69'), Джейми Левелинг (Максимилиан Бауэр, 62'), Jeremy Dudziak (Хавард Нильсен, 22'), Тимоти Тильман, Пауль Зегуин (Джулиан Грин, 69'), Max Christiansen, Жан-Лука Иттер, Ник Виргевер, Себастьян Грисбек, Марко Майерхёфер, Андреас Линде Предупреждения: Роберт Левандовски (45'), Максимилиан Бауэр (80'), Йозуа Киммих (88')

    «Бавария» с 55 очками продолжает удерживать лидерство в Бундеслиге. «Гройтер Фюрт» с 13 баллами замыкает турнирную таблицу.

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