«Арсенал» обыграл «Брентфорд», «Бёрнли» разгромил «Брайтон»

В рамках 26-го тура Премьер-лиги Англиина своём поле обыгралсо счётом 2:1, ана выезде одержал победу над— 0:3.

«Арсенал» — «Брентфорд»

Счёт в матче был открыт вначале второго тайма на 48-й минуте Эмилем Смитром-Роу, который реализовал голевой момент точно пробив в правый угол ворот. Удвоил преимущество Букайо Сака на 79-й минуте, когда находясь на краю штрафной, принял классную передачу одним касанием и другим закрутил мяч в нижний правый угол ворот — 2:0. На 95-й минуте матча смог отличиться игрок «Брентфорда» Кристиан Нёргон отправив мяч за спину голкипера — 2:1.

Футбол. Англия. Премьер-лига Арсенал Лондон — Брентфорд 2:0 Голы: 1:0 Emile Smith Rowe (48'), 2:0 Букайо Сака (79') Арсенал Лондон: Арон Ремсдейл, Седрик Суареш, Бен Уайт, Габриэл, Киран Тирни, Томас Парти, Гранит Джака, Букайо Сака, Мартин Эдегор, Emile Smith Rowe (Николя Пепе, 75'), Александр Ляказетт (Эдвард Нкетиа, 84') Брентфорд: Йоан Висса, Брайан Мбемо, Рико Генри, Матиас Йенсен (Витали Янельт, 44'), Кристиан Нергор, Джош да Силва (Shandon Baptiste, 68'), Серхи Канос (Саман Годдос, 84'), Этан Пиннок, Понтус Янссон, Кристоффер Вассбакк Аер, Дэвид Райа Предупреждения: Понтус Янссон (81'), Габриэл (86')

«Арсенал» занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ набрав 42 очка за 23 матча, а «Брентфорд» находится на 14-м месте в их активе 24 очка за 26 поединков.

«Брайтон» — «Бёрнли»

Счёт в матче открыл Ваут Вегхорст на 21-й минуте точным ударом в правый угол ворот. На 40-й минуте отличился Джош Браунхилл получив мяч в штрафной и нанеся точный удар. И окончательную точку поединка поставил Арон Леннон на 69-й минуте пробив в верхний угол ворот.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брайтон энд Хоув Альбион — Бёрнли 0:3 Голы: 0:1 Ваутер Вегорст (21'), 0:2 Джош Браунхилл (40'), 0:3 Аарон Леннон (69') Брайтон энд Хоув Альбион: Роберт Санчес, Тарик Лампти, Шейн Даффи, Йоэл Велтман, Марк Кукурелья, Якуб Модер (Соломон Марч, 56'), Адам Лаллана (Леандро Троссард, 56'), Ив Биссума, Alexis MacAllister, Ниль Мопе, Дэнни Уэлбек (Evan Ferguson, 69') Бёрнли: Максвелл Корне (Ник Поуп, 55'), Ваутер Вегорст, Дуайт Макнил, Джош Браунхилл, Джек Корк, Аарон Леннон, Эрик Питерс, Бен Ми, Нэйтан Коллинз, Коннор Робертс, Ник Поуп Предупреждения: Джек Корк (26'), Коннор Робертс (59'), Аарон Леннон (61'), Шейн Даффи (84'), Джош Браунхилл (87')

«Брайтон» занимает 9-ю строчку турнирной таблицы набрав 33 очка за 25 игр, а «Бёрнли» находится на 19-м месте в их активе 17 очков за 22 матча.