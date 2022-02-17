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    «Рейнджерс» на выезде обыграл дортмундскую «Боруссию»

    «Боруссия» Д — «Рейнджерс»: счет 2:4, обзор голов

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    «Рейнджерс» в матче 1/16 финала Лиги Европы одержал выездную победу над дортмундской «Боруссией» (4:2).

    Альфредо Морелос
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    Альфредо Морелос

    Гости забили три раза подряд благодаря голам Джеймса Таверньера, Альфредо Морелоса и Джона Лундстрема.

    Джуд Беллингхем сократил разрыв, однако автогол Дэна-Акселя Загаду довел счет до разгромного. Еще один мяч у хозяев забил Рафаэль Геррейро.

    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала
    Боруссия Д — Глазго Рейнджерс 2:4
    Голы: 0:1 Джеймс Тавернье (пенальти) (38'), 0:2 Альфредо Морелос (41'), 0:3 Крис Башам (49'), 1:3 Джуд Беллингхэм (51'), 1:4 Дан-Аксель Загаду (автогол) (54'), 2:4 Рафаэл Геррейру (82') Боруссия Д: Грегор Кобель, Мануэль Аканджи (Нико Шульц, 55'), Матс Хуммельс, Дан-Аксель Загаду, Рафаэл Геррейру, Махмуд Дахуд, Аксель Витсель (Джованни Рейна, 46'), Юлиан Брандт (Юссуфа Мукоко, 46'), Марко Ройс (Рейниер, 82'), Джуд Беллингхэм, Дониелл Мален (Штеффен Тиггес, 68') Глазго Рейнджерс: Альфредо Морелос, Джо Арибо (Аарон Рэмси, 86'), Скотт Эрфилд (Джеймс Сэндс, 66'), Райан Кент, Крис Башам, Райан Джек (Глен Камара, 86'), Борна Баришич, Calvin Bassey, Коннор Голдсон, Джеймс Тавернье, Аллан Макгрегор Предупреждения: Дан-Аксель Загаду (73'), Аллан Макгрегор (79')

    Ответный поединок между командами состоится 24 февраля в Глазго.

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