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    Аллегри прокомментировал победу над «Сассуоло» в Кубке Италии

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Ювентус Сассуоло
    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча 1/4 финала Кубка Италии с «Сассуоло» (2:1).

    Массимилиано Аллегри
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    Массимилиано Аллегри

    «Довольны Влаховичем и Закарией. Это очень хорошие игроки, которые быстро освоились. Они обладают характеристиками, которых у нас не было раньше. Мы рады, что у нас есть Влахович, ему нужно прибавлять, но это нормальный процесс для любого игрока.

    Мы будто заснули после первого гола, а "Сассуоло" прессинговал нас все сильнее, пока не сравнял счет. К перерыву уже были признаки восстановления нашей игры, и тогда мы устремились вперед. Во втором тайме у нас был правильный настрой, мы были более агрессивны, быстро забирали себе мяч, и это имеет значение, особенно против такой команды, как "Сассуоло".

    Потенциально мы отстаем от "Интера" на 11 очков, но мы не вышли из гонки за скудетто, нам нужно сосредоточиться на матче с "Аталантой". Это физически очень качественная команда, они будут заряжены после вылета из Кубка Италии, поэтому нам нужно выложиться по полной в воскресенье и посмотреть, что из этого выйдет», — цитирует Аллегри Sport Mediaset.

    Туринцы в полуфинале Кубка Италии сыграют против «Фиорентины».

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