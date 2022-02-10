Уэйн Руни: Надеюсь, однажды я смогу тренировать «МЮ» или «Эвертон»

Главный тренер «Дерби Каунти»ответил на вопрос о том, согласился бы он возглавить «Манчестер Юнайтед» или «Эвертон».

«Конечно, я бы так и сделал. В данный момент я сосредоточен на "Дерби Каунти" и выживании в Чемпионшипе, но "Манчестер Юнайтед" и "Эвертон" — два клуба, которые мне очень близки. Надеюсь, однажды в будущем я смогу тренировать одну из этих команд. Это было бы большим достижением для меня», — цитирует Руни Sky Sports.

Уэйн Руни начинал свою профессиональную карьеру в «Эвертоне», а затем возвращался в команду в сезоне-2017/2018. Нападающий провёл за команду 117 матчей и забил 28 голов.

В ноябре 2020 года Руни стал исполняющим обязанности главного тренера в «Дерби Каунти», а в январе 2021 года заключил полноценный контракт с клубом, в котором он завершил свою профессиональную карьеру.