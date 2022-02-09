Организация PETA призвала Дешама исключить Зума из сборной Франции

Организация PETA, занимающаяся защитой прав животных, призвала главного тренера сборной Францииисключить защитника «Вест Хэма»из национальной команды.

«Любой, кто обращается с животным столь вопиющим образом, должен нести ответственность за свои действия, и поэтому мы просим Дидье Дешама исключить его из сборной Франции.

Решение разрешить Зума представлять Францию на таком крупном международном турнире, как чемпионат мира по футболу, запятнало бы репутацию страны и дало бы тревожный сигнал молодёжи, болельщикам, а также французской и мировой общественности о том, что Франция не воспринимает жестокое обращение с животными всерьёз», — приводит слова вице-президента PETA в Европе Мими Бехецки Presse Agence.

Ранее футболист был обвинен в жестоком обращении с животным. Это случилось после публикации видео, на котором он издевается над своим котом.