Магуайр: «МЮ» должен был побеждать «Бернли»

Гарри Магуайр Фото: globallookpress.com
«Вы видели, что в первом тайме мы контролировали игру. Мы должны были побеждать, учитывая количество созданных голевых моментов. Нужно было забивать второй мяч, но в итоге мы потеряли два очка.
Мы собирались доминировать, но когда приезжаешь в Бернли, то нельзя рассчитывать, что будешь доминировать все 90 минут. Мы должны были довести матч до победы.
Мы пропустили так же, как против "Мидлсбро", когда был отрезок с давлением со стороны соперника. Также нам нужно улучшать реализацию», — цитирует Магуайра BBC.
«Манчестер Юнайтед» с 39 очками занимает пятое место в чемпионате Англии. «Бернли» с 14 баллами на счету продолжает замыкать турнирную таблицу АПЛ.