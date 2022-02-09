Магуайр: «МЮ» должен был побеждать «Бернли»

Защитник «Манчестер Юнайтед»высказался о результате матча АПЛ с «Бернли» (1:1).

«Вы видели, что в первом тайме мы контролировали игру. Мы должны были побеждать, учитывая количество созданных голевых моментов. Нужно было забивать второй мяч, но в итоге мы потеряли два очка.

Мы собирались доминировать, но когда приезжаешь в Бернли, то нельзя рассчитывать, что будешь доминировать все 90 минут. Мы должны были довести матч до победы.

Мы пропустили так же, как против "Мидлсбро", когда был отрезок с давлением со стороны соперника. Также нам нужно улучшать реализацию», — цитирует Магуайра BBC.

Календарь и таблица АПЛ

«Манчестер Юнайтед» с 39 очками занимает пятое место в чемпионате Англии. «Бернли» с 14 баллами на счету продолжает замыкать турнирную таблицу АПЛ.