«Монако» — «Лион»: счет матча 2:0, обзор гола

В составе победителей Виссам Бен Йеддер записал на свой счет гол и результативную передачу, еще один мяч забил Жеан Лука.
Футбол. Франция. Лига 1
Монако — Лион 2:0
Голы: 1:0 Жеан Лукас (2'), 2:0 Виссам Бен-Йеддер (27') Монако: Александр Нюбель, Рубен Агилар, Аксель Дисаси, Гильермо Марипан, Caio Henrique, Орельен Чуаэми, Желсон Мартинш (Vanderson, 61'), Кевин Фолланд (Юссуф Фофана, 62'), Жеан Лукас (Элиот Матазо, 79'), Софьян Диоп (Maghnes Akliouche, 88'), Виссам Бен-Йеддер Лион: Эмерсон, Мусса Дембеле, Лукас Пакета (Bradley Barcola, 88'), Энрике (Райан Шерки, 46'), Тьяго Мендес (Тангай Н'Домбеле, 46'), Максанс Какере, Мало Гюсто (Ромен Февр, 46'), Кастелло Люкеба, Жером Боатенг, Лео Дюбуа, Антони Лопеш Предупреждения: Мусса Дембеле (64'), Гильермо Марипан (69')
«Монако» поднялся на 4-е место в таблице Лиги 1. «Лион» прервал серию из трех побед подряд и идет на 8-й строчке.
Полузащитник «Монако» Александр Головин пропускал встречу из-за болезни.