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    «Аталанта» дома проиграла «Кальяри»

    «Аталанта» — «Кальяри»: счет 1:2, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Аталанта Кальяри
    В матче 24 тура чемпионата Италии «Аталанта» на своем поле проиграла «Кальяри» со счетом 1:2.

    Гастон Перейро
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    Гастон Перейро

    «Кальяри» вышел вперед после гола Гастона Перейро. После этого хозяева остались в меньшинстве. Был удален вратарьХ уан Муссо.

    На 64 минуте «Аталанта» сравняла усилиями Хосе Паломино. Однако Гастон Перейро через 4 минуты снова поразил ворота бергамасков.

    Футбол. Италия. Серия А
    Аталанта — Кальяри 1:2
    Голы: 0:1 Гастон Перейро (50'), 1:1 Хосе Луис Паломино (64'), 1:2 Гастон Перейро (68') Аталанта: Хуан Муссо, Давиде Дзаппакоста, Хосе Луис Паломино, Берат Джимсити, Джузеппе Пеццелла (Йоаким Мехле, 46'), Теун Коопмейнерс, Ремо Фройлер, Руслан Малиновский, Маттео Пессина (Жереми Бога, 58'), Марио Пашалич (Франческо Росси, 55'), Луис Мурьель (Дуван Сапата, 58') Кальяри: Гастон Перейро, Далберт (Даньеле Базелли, 78'), Альберто Грасси, Рэзван Марин, Алессандро Дейола (Christos Kourfalidis, 90'), Хараламбос Ликояннис, Adam Obert (Андреа Карбони, 87'), Маттео Ловато, Эдоардо Гольданига, Рауль Белланова (Лука Чеппители, 87'), Алессио Краньо Предупреждения: Далберт (24'), Альберто Грасси (35'), Давиде Дзаппакоста (61'), Алессандро Дейола (63'), Алессио Краньо (90 + 1'), Эдоардо Гольданига (90 + 2') Удаление: Хуан Муссо (53')

    «Аталанта» с 43 очками занимает 4 место в турнирной таблице Серии А. «Кальяри» с 20 очками вышел на 16 строчку.

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