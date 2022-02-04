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    В «Спартаке» раскрыли сумму трансфера Самуэля Жиго в «Марсель»

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    Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани раскрыл сумму трансфера защитника «красно-белых» Самуэля Жиго в «Марсель».

    Самюэль Жиго
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    Самюэль Жиго

    «Мы ничего не платим за аренду. Вообще, вся эта ситуация была очень непростой: на "Спартак" оказывали огромное давление клубы, которые хотели забрать Жиго уже в январе. Включая "Марсель". Но я чётко дал понять — сейчас Самуэля мы не отпустим. Я говорил ещё на первой пресс-конференции, что на такой риск я не пойду — не ослаблю команду зимой. Да, потеряли возможность получить за него неплохие деньги. Однако я всегда говорил — для команды куда хуже будет потерять Жиго сейчас.

    Благодарен "Марселю" за профессиональное отношение во время переговоров. Сумма трансфера — 500 тысяч евро. Думаю, мы стали первым клубом в России, который получил деньги за игрока, которого уже потерял. В данной ситуации всё было сделано грамотно.

    Вопрос стоял так: хочет ли "Спартак" счастья для игрока? Хочет дать ему спокойно доиграть сезон, а когда контракт закончится, расстаться с ним на наиболее выгодных условиях, причём для всех? Это не простая ситуация: в таких переговорах ты быстро становишься то плохим парнем, то хорошим — всё зависит от диалога. Но не скажу, что переговоры с "Марселем" были сложными, мы довольно быстро нашли общий язык. Я понимал, сколько они могут заплатить, понимал, что мы не отдадим Жиго бесплатно и не отдадим сейчас. "Марсель" отнёсся к "Спартаку" с большим уважением. Мы пытались найти дружеское решение, которое бы устроило всех. В итоге договорились о выплате бонусов не из-за каких-то моих магических способностей, а потому что "Спартак" — клуб, вызывающий доверие и уважение. Считаю, это был очень грамотный и хороший шаг. Не думаю, что многие клубы в Европе смогут получить деньги за игрока, который уже ушёл», — передаёт слова Каттани корреспондент «Чемпионата».

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