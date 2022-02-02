начнут матч в 02:00 в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу, 02.02.2022.

Последний матч между собой: «Венесуэла» — «Уругвай» 0:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Уругвай» — «Венесуэла» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.85 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Уругвай»).

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