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    Сможет ли Уругвая обыграть Венесуэлу?

    Уругвай — Венесуэла. Прогноз, ставки (к. 1.85) на футбол, ЧМ-2022, 2 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Уругвай — Венесуэла
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    Луис Суарес
    Сборная Уругвая сыграет на своем поле против команды Венесуэлы в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 2 февраля, начало — в 02:00 мск. Уругвай — Венесуэла: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Южная Америка 02 Февраля 2022 года
    Уругвай
  • Монтевидео
    •  Уругвай 02:00 Венесуэла Венесуэла
  • Каракас
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    Уругвай

    Уругвая занимает пятое место в южноамериканской отборочной группе после 15-ти сыгранных матчей, в которых набрал 19 очков.

    Несколько дней назад уругвайцы одержали важнейшую победу над Парагваем. Единственный гол забил Луис Суарес.

    Коэффициенты матча Уругвай — Венесуэла

  • 1
  • 1.32
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 11.00
  • Ставка
    •

    Это была первая игра команды под руководством Диего Алонсо, назначенного в конце прошлого года после отставки Оскара Табареса.

    Осенью сборная Уругвая потерпела четырех поражения кряду в текущей квалификации, что и стало поводом для смены главного тренера.

    Венесуэла

    Венесуэла тем временем находится на последней строчке, набрав в 15-ти турах лишь десять очков.

    В прошлом туре венесуэльцы неожиданно легко выиграли у Боливии (4:1). Героем домашнего матча стал бывший нападающий «Зенита» Саломон Рондон, оформивший хет-трик.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Благодаря этой победе Венесуэла прервала серию из трех поражений, которая, в общем-то, и перечеркнула последние шансы на выход в финальную часть ЧМ.

    Венесуэла проиграла все предыдущие гостевые матчи в текущем отборе.

    Прогноз и ставка

    На Уругвай в этом матче можно поставить за 1.33, ничью букмекеры предлагают за 4.90, а победу Венесуэлы — за 10.75.

    Венесуэла неплохо огрызается на своем поле, но в гостях у нее почти никогда ничего не получается. А в отборе на ЧМ-2022 венесуэльцы так и вовсе только проигрывают.

    Ставка — победа Уругвая + тотал матча меньше 3,5 за 1.85.

    Уругваю с трудом даются забитые мячи, поэтому до разгрома здесь вряд ли дойдет.

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    Уругвай — Венесуэла: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 02.02.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли Уругвая обыграть Венесуэлу?
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