Сборная Уругвая сыграет на своем поле против команды Венесуэлы в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 2 февраля, начало — в 02:00 мск. Уругвай — Венесуэла: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Уругвай

Уругвая занимает пятое место в южноамериканской отборочной группе после 15-ти сыгранных матчей, в которых набрал 19 очков.

Несколько дней назад уругвайцы одержали важнейшую победу над Парагваем. Единственный гол забил Луис Суарес.

Коэффициенты матча Уругвай — Венесуэла 1 1.32 X 4.90 2 11.00 Ставка

Это была первая игра команды под руководством Диего Алонсо, назначенного в конце прошлого года после отставки Оскара Табареса.

Осенью сборная Уругвая потерпела четырех поражения кряду в текущей квалификации, что и стало поводом для смены главного тренера.

Венесуэла

Венесуэла тем временем находится на последней строчке, набрав в 15-ти турах лишь десять очков.

В прошлом туре венесуэльцы неожиданно легко выиграли у Боливии (4:1). Героем домашнего матча стал бывший нападающий «Зенита» Саломон Рондон, оформивший хет-трик.

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Благодаря этой победе Венесуэла прервала серию из трех поражений, которая, в общем-то, и перечеркнула последние шансы на выход в финальную часть ЧМ.

Венесуэла проиграла все предыдущие гостевые матчи в текущем отборе.

Прогноз и ставка

На Уругвай в этом матче можно поставить за 1.33, ничью букмекеры предлагают за 4.90, а победу Венесуэлы — за 10.75.

Венесуэла неплохо огрызается на своем поле, но в гостях у нее почти никогда ничего не получается. А в отборе на ЧМ-2022 венесуэльцы так и вовсе только проигрывают.

Ставка — победа Уругвая + тотал матча меньше 3,5 за 1.85.

Уругваю с трудом даются забитые мячи, поэтому до разгрома здесь вряд ли дойдет.