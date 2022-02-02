Уругвай
Уругвая занимает пятое место в южноамериканской отборочной группе после 15-ти сыгранных матчей, в которых набрал 19 очков.
Несколько дней назад уругвайцы одержали важнейшую победу над Парагваем. Единственный гол забил Луис Суарес.
Коэффициенты матча Уругвай — Венесуэла
Это была первая игра команды под руководством Диего Алонсо, назначенного в конце прошлого года после отставки Оскара Табареса.
Осенью сборная Уругвая потерпела четырех поражения кряду в текущей квалификации, что и стало поводом для смены главного тренера.
Венесуэла
Венесуэла тем временем находится на последней строчке, набрав в 15-ти турах лишь десять очков.
В прошлом туре венесуэльцы неожиданно легко выиграли у Боливии (4:1). Героем домашнего матча стал бывший нападающий «Зенита» Саломон Рондон, оформивший хет-трик.
Благодаря этой победе Венесуэла прервала серию из трех поражений, которая, в общем-то, и перечеркнула последние шансы на выход в финальную часть ЧМ.
Венесуэла
Прогноз и ставка
На Уругвай в этом матче можно поставить за 1.33, ничью букмекеры предлагают за 4.90, а победу Венесуэлы — за 10.75.
Венесуэла неплохо огрызается на своем поле, но в гостях у нее почти никогда ничего не получается. А в отборе на ЧМ-2022 венесуэльцы так и вовсе только проигрывают.
Ставка — победа Уругвая + тотал матча меньше 3,5 за 1.85.
Уругваю с трудом даются забитые мячи, поэтому до разгрома здесь вряд ли дойдет.