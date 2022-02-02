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    Бразилия разгромила Парагвай, Аргентина обыграла Колумбию в отборе ЧМ-2022

    Бразилия — Парагвай: счет матча 4:0, обзор голов

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    Сборная Бразилии разгромила Парагвай в матче отборочного цикла к ЧМ-2022.

    Сборная Бразилии
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    Сборная Бразилии

    Встреча прошла в Белу-Оризонти и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

    Забитыми голами отметились Рафинья, Филиппе Коутиньо, Антони и Родриго.

    Бразильцы ранее себе уже гарантировали выход на чемпионат мира. Они лидируют в турнирной таблице с 39 очками. Парагвайцы занимают девятое место и лишились шансов на попадание в финальную стадию турнира.

    В другой игре борная Аргентины обыграла Колумбию. Встреча прошла в Кордобе и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

    Единственный гол на 29-й минуте забил Лаутаро Мартинес. Полузащитник «Зенита» Колумбии Вильмар Барриос вышел на поле в стартовом составе сборной Колумбии и был заменен на 75-й минуте.

    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Южная Америка
    Аргентина — Колумбия 1:0
    Гол: 1:0 Лаутаро Мартинес (29') Аргентина: Дамиан Эмилиано Мартинес, Gonzalo Montiel, Херман Песселья, Лисандро Мартинес, Маркос Акунья, Джовани Ло Чельсо (Эмилиано Буэндия, 80'), Родригес Гидо, Алехандро Гомес (Lucas Martinez Quarta, 80'), Анхель Ди Мария (Николас Гонсалес, 69'), Лаутаро Мартинес (Пауло Дибала, 69'), Лукас Окампос (Maximiliano Meza, 58') Колумбия: Miguel Borja (Радамель Фалькао, 75'), Луис Диас, Хамес Родригес (Луис Суарес, 57'), Хуан Куадрадо, Матеус Урибе (Victor Cantillo, 57'), Вильмар Барриос (Густаво Куэльяр, 75'), Хоан Мохика, Вильям Тесильо, Давинсон Санчес, Джон Медина (Диего Валойес, 67'), Камило Варгас Предупреждения: Маркос Акунья (44'), Gonzalo Montiel (58'), Луис Суарес (77'), Давинсон Санчес (90')

    Аргентинцы идут на втором месте в турнирной таблице, а колумбийцы — на седьмом.

    Также сборная Уругвая выиграла у Венесуэлы со счетом 4:1.

    В составе уругвайской команды голами отметились Родриго Бентанкур, Джорджиан де Арраскаэта, Эдинсон Кавани и Луис Суарес. У венесуэльцев единственный мяч на счету Джозефа Мартинеса.

    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Южная Америка
    Уругвай — Венесуэла 4:1
    Голы: 1:0 Родриго Бентанкур (1'), 2:0 Хиорхьян де Арраскаета (23'), 3:0 Эдинсон Кавани (45 + 1'), 4:0 Луис Суарес (пенальти) (53'), 4:1 Хосеф Мартинес (65') Уругвай: Sergio Rochet, Рональд Араухо, Диего Годин, Хосе Хименес (Мартин Касерес, 89'), Матиас Оливера, Факундо Пельистри (Agustin Canobbio, 67'), Родриго Бентанкур (Мауро Арамбарри, 74'), Федерико Вальверде (Дамиан Суарес, 74'), Хиорхьян де Арраскаета, Луис Суарес, Эдинсон Кавани (Дарвин Нуньес, 67') Венесуэла: Хосе Саломон Рондон, Йеферсон Сотельдо, Romulo Otero (Хосеф Мартинес, 46'), Дарвин Мачис (Джон Мурильо, 46'), Томас Ринкон, Jose Andres Martinez (Хуниор Морено, 70'), Oscar Gonzalez, Nahuel Ferraresi, Джон Чансельор, Рональд Эрнандес, Вилькер Фариньес Предупреждения: Oscar Gonzalez (29'), Джон Чансельор (41'), Йеферсон Сотельдо (52'), Матиас Оливера (66'), Хосе Саломон Рондон (80'), Джон Мурильо (84'), Томас Ринкон (90 + 1')

    Сборная Уругвая идет на четвертом месте в турнирной таблице. Венесуэла располагается на последней строчке — десятой.

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