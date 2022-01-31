«Ланс» — «Монако»: счет матча 2:4, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
В составе победителей дубль оформил Виссам Бен-Йеддер, гол и результативный пас на счету Жеана Лукаса, еще один мяч забил Софьян Диоп.
За хозяев голы на свой счет записали Уэсли Саид и Арно Калимуэндо.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле на 65-й минуте, заменив Софьяна Диопа, и спустя 7 минут получил желтую карточку.
25-летний хавбек пропустил пять предыдущих матчей из-за дискомфорта в мышце ноги.
Футбол. Франция. Кубок
Ланс — Монако 2:4
Голы: 0:1 Виссам Бен-Йеддер (18'), 0:2 Жеан Лукас (27'), 0:3 Софьян Диоп (29'), 1:3 Уэсли Саид (45'), 2:3 Арно Калимуэндо Мюинга (53'), 2:4 Виссам Бен-Йеддер (88') Ланс: Жан-Луи Лека, Жонатан Гради, Кевин Дансо (Патрик Берг, 78'), Факундо Медина, Жонатан Клосс, Шейк Омар Траоре, Секо Фофана, Пшемыслав Франковский (Ibrahima Balde, 86'), Гаэль Какута (David Costa, 78'), Уэсли Саид (Корентен Жан, 78'), Флорьян Сотока (Арно Калимуэндо Мюинга, 46') Монако: Виссам Бен-Йеддер, Кевин Фолланд (Юссуф Фофана, 55'), Софьян Диоп (Александр Головин, 65'), Жеан Лукас (Vanderson, 81'), Орельен Чуаэми, Желсон Мартинш (Исмаил Якобс, 81'), Caio Henrique, Крислен Матсима, Аксель Дисаси, Рубен Агилар, Вито Манноне Предупреждение: Александр Головин (72')
Следующий соперник «Монако» станет известен после жеребьевки.