«Ливерпуль» объявил о трансфере нападающего «Порту» Луиса Диаса

Нападающий «Порту»стал игроком «Ливерпуля», информирует пресс-служба мерсисайдского клуба.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» добился существенной скидки на футболиста в процессе переговоров. Изначально «Порту» хотел выручить за своего игрока € 111 млн. В итоге стороны сошлись на сумме в € 67 млн. Контракт Диаса с «Ливерпулем» рассчитан на пять лет.

Диас выступал в составе «Порту» с 2019 года. В нынешнем сезоне 25-летний колумбийский нападающий принял участие в 18 матчах чемпионата Португалии, забил 14 голов и отдал 4 результативные передачи. С 2018 года Диас вызывается в национальную команду Колумбии.

«Ливерпуль» набрал 48 очков в 22 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.