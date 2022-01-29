«Зенит» отправился на сбор в Португалию без Азмуна

Футболисты и тренерский штабв субботу утром отправились в португальский Лагуш на второй тренировочный сбор, сообщается на официальном сайте клуба.

В составе отсутствует нападающий Сердар Азмун, который может покинуть «Зенит» до конца января. Полузащитник Вильмар Барриос присоединится к команде после отборочных матчей ЧМ-2022 в составе сборной Колумбии.

Вратари: Михаил Кержаков, Даниил Одоевский, Давид Бязров.

Защитники: Арсен Адамов, Алексей Сутормин, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Деян Ловрен, Данила Хотулёв, Данил Круговой, Дуглас Сантос, Нуралы Алип.

Полузащитники: Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Вендел, Кирилл Кравцов, Александр Ерохин, Малком, Андрей Мостовой, Клаудиньо, Евгений Ким, Владислав Саусь.

Нападающие: Артем Дзюба, Даниил Кузнецов, Иван Сергеев.