«Зенит» отправился на сбор в Португалию без Азмуна

В составе отсутствует нападающий Сердар Азмун, который может покинуть «Зенит» до конца января. Полузащитник Вильмар Барриос присоединится к команде после отборочных матчей ЧМ-2022 в составе сборной Колумбии.
Вратари: Михаил Кержаков, Даниил Одоевский, Давид Бязров.
Защитники: Арсен Адамов, Алексей Сутормин, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Деян Ловрен, Данила Хотулёв, Данил Круговой, Дуглас Сантос, Нуралы Алип.
Полузащитники: Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Вендел, Кирилл Кравцов, Александр Ерохин, Малком, Андрей Мостовой, Клаудиньо, Евгений Ким, Владислав Саусь.
Нападающие: Артем Дзюба, Даниил Кузнецов, Иван Сергеев.
Отправляемся на #ГазпромТренировочныеСборы в Португалию! ✈— ФК «Зенит» (@zenit_spb) January 29, 2022
Вильмар Барриос присоединится к команде после отборочных матчей ЧМ-2022 в составе сборной Колумбии. pic.twitter.com/UaIX5gQ3xx