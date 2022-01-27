Азмун, скорее всего, покинет «Зенит» в январе

готов отпустить нападающегово время зимней паузы в чемпионате России.

Ранее в январе Азмун подписал пятилетний контракт с «Байером», который начнет действовать по окончании текущего сезона. Позже сообщалось, что немецкий клуб хочет выкупить иранского футболиста до закрытия январского трансферного окна.

По информации Kicker, «Зенит» согласен отпустить Азмуна в «Байер» зимой, но только в том случае, если подпишет нападающего «Интернасьонала» Юри Альберто.

Отмечается, что в продаже Азмуна заинтересован в том числе главный тренер «Зенита» Сергей Семака, который считает, что у иранца больше нет мотивации играть за питерскую команду.

Ранее сообщалось, что «Байер» готов предложить за Азмуна 2-3 миллиона евро.