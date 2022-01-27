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    Азмун, скорее всего, покинет «Зенит» в январе

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    «Зенит» готов отпустить нападающего Сердара Азмуна во время зимней паузы в чемпионате России.

    Сердар Азмун
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    Сердар Азмун

    Ранее в январе Азмун подписал пятилетний контракт с «Байером», который начнет действовать по окончании текущего сезона. Позже сообщалось, что немецкий клуб хочет выкупить иранского футболиста до закрытия январского трансферного окна.

    По информации Kicker, «Зенит» согласен отпустить Азмуна в «Байер» зимой, но только в том случае, если подпишет нападающего «Интернасьонала» Юри Альберто.

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    • Отмечается, что в продаже Азмуна заинтересован в том числе главный тренер «Зенита» Сергей Семака, который считает, что у иранца больше нет мотивации играть за питерскую команду.

    Ранее сообщалось, что «Байер» готов предложить за Азмуна 2-3 миллиона евро.

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