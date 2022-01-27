Стало известно, сколько «Зенит» заплатит за Юри Альберто

Стали известны новые подробности предстоящего перехода нападающего «Интернасьонала»в «Зенит».

Ранее «Интернасьонал» подтвердил, что в ближайшее время футболист отправится в Россию для подписания контракта с «Зенитом».

По информации «Матч ТВ», питерский клуб заплатит за Юри Альберто порядка 17 миллионов евро.

Отмечается, что никаких дополнительных трат за то, что форвард перейдет в «Зенит» уже в зимнее трансферное окно, не будет.

В контракте с бразильцем будут прописаны бонусы — за количество проведенных игр, результативные действия и победы команды с ним в составе.

В прошлом сезоне чемпионата Бразилии Альберто провел 33 матча, забил 12 голов и отдал 3 голевые передачи.