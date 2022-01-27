ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуРоналду не зря вернулся в «МЮ» — ему стоит остаться
  • 12:54
    • Барти разгромила Киз и впервые вышла в финал Australian Open
  • 12:41
    • Стало известно, сколько «Зенит» заплатит за Юри Альберто
  • 12:26
    • «МЮ» может оставить Рангника главным тренером на следующий сезон
  • 11:48
    • «Спартаку» пришлось заплатить Кокорину, чтобы он ушел в «Фиорентину»
  • 11:37
    • СМИ: «Байер» запретил Азмуну тренироваться две недели после медобследования
    Все новости спорта

    Стало известно, сколько «Зенит» заплатит за Юри Альберто

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит РПЛ Футбол России Латинская Америка Трансферы
    Стали известны новые подробности предстоящего перехода нападающего «Интернасьонала» Юри Альберто в «Зенит».

    Юри Альберто
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юри Альберто

    Ранее «Интернасьонал» подтвердил, что в ближайшее время футболист отправится в Россию для подписания контракта с «Зенитом».

    По информации «Матч ТВ», питерский клуб заплатит за Юри Альберто порядка 17 миллионов евро.

    Отмечается, что никаких дополнительных трат за то, что форвард перейдет в «Зенит» уже в зимнее трансферное окно, не будет.

    В контракте с бразильцем будут прописаны бонусы — за количество проведенных игр, результативные действия и победы команды с ним в составе.

    В прошлом сезоне чемпионата Бразилии Альберто провел 33 матча, забил 12 голов и отдал 3 голевые передачи.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Швентек проиграет Коллинз в полуфинале Australian Open?
  • Коллинз — Швентек. Прогноз и ставки
  • 3.50
    •
  • Сколько голов бахнут «Детройт» и «Чикаго» в очной игре?
  • «Детройт» — «Чикаго». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Киз не пустит Барти в финал Australian Open?
  • Барти — Киз. Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.86
  • Экспресс дня 27 января
  • Сегодня в 20:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Коллинз — Швентек
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Брюгге — Юнион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Чили — Аргентина
  • Футбол
  • Завтра в 03:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Миннесота
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Филадельфия — Лейкерс
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Колумбия — Перу
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Эшторил — Арука
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  4.53
  • Экспресс дня 28 января
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры