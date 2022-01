«Байер» хочет выкупить Азмуна до конца января

Леверкузенскийнадеется выкупить унападающегодо закрытия зимнего трансферного окна.

Ранее «Байер» объявил о подписании контракта с Азмуном, который вступит в силу по окончании текущего сезона.

Но в немецком клубе хотят, чтобы иранский форвард присоединился к команде уже по ходу текущего сезона.

По информации журналиста Sport1 Патрика Бергера, «Байер» готов заплатить «Зениту» за Азмуна 2-3 миллиона евро.

Bayer Leverkusen are pushing to sign Sardar Azmoun from Zenit St. Petersburg immediately. The #Werkself are keen to pay €2-3m to get the Iranian attacker already in this winter period. It also depends on whether Lucas Alario leaves who has two concrete offers. 🇮🇷 @SPORT1 https://t.co/gXSI7Kr9ot