Зарема Салихова: Газизов использовал «Спартак» в качестве донора

, супруга владельца «Спартака», поделилась мнением о бывшем генеральном директоре

«Он много что обещал, он же сказочник, посмотрите его интервью. А на самом деле Газизов использовал "Спартак" в качестве донора. Как свой личный финансовый донор и донор для "Уфы". За спиной пытался наших игроков, например, Игнатова, бесплатно загонять в "Уфу". Якобы, они там будут получать практику. Я была против этого. Если вы заметите, у нас ни один игрок в "Уфу" не перешёл.

У него был пунктик — прославиться. Когда я давала ему список игроков, которые были готовы к трансферу в "Спартак", он даже не смотрел. Он говорил: "Дайте нашим парням прославиться". Нариману, другим.

Газизов нас очень сильно утомил. Мы до сих пор расхлёбываем последствия. Помимо того, что он никудышный спортивный директор, он ещё и как гендиректор не работал. Его не интересовала коммерция. Полный ноль, абсолютно», — сказала Салихова в эфире шоу «Есть тема» на «Матч ТВ».