В ЦСКА рассказали, почему клуб не отпустил Медину в сборную Парагвая

ЦСКА уведомил Федерацию футбола Парагвая, что у полузащитникасуществуют медицинские ограничения, рассказал директор по связям с общественностью клуба Сергей Аксенов. По его словам, также был нарушен порядок вызова игрока в национальную команду.

Ранее появилась информация, что ЦСКА отказался отпускать Медину в сборную Парагвая, которой 28 января предстоит сыграть с командой Аргентины в рамках отбора ЧМ-2022.

«Федерация футбола Парагвая нарушила порядок вызова игрока в национальную команду, предусмотренный правилами Международной федерации футбола. Вызов прислали значительно позже установленного срока, а по нормам ФИФА такой вызов считается необязательным.

К тому же, на данный момент у Медины существуют медицинские ограничения, из-за которых он не смог принять участие в товарищеском матче, который состоялся в конце первого сбора. Об этом мы также уведомили Федерацию футбола Парагвая», — приводит слова Аксенова ТАСС.