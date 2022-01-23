В 19:00 23.01.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Турции по футболу.

Последний матч между собой: «Трабзонспор» — «Галатасарай» 2:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могу порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Галатасарай» — «Трабзонспор» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Трабзонспор»).

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