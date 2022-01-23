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    Выстоит ли «Галатасарай» против лидера чемпионата Турции?

    «Галатасарай» — «Трабзонспор». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, чемпионат Турции, 23 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Галатасарай» — «Трабзонспор»
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    «Галатасарай»
    В воскресенье, 23 января, в Стамбуле на стадионе «Неф» в 23-м туре турецкой Суперлиги «Галатасарай» сыграет против «Трабзонспора». Игра начнется в 19:00 по мск. «Галатасарай» — «Трабзонспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 23 Января 2022 года
    Галатасарай
  • Стамбул
    •  Галатасарай 19:00 Трабзонспор Трабзонспор
  • Трабзон
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    «Галатасарай»

    «Галатасарай» недавно сменил тренера, но испанец Доменек Торрен пока ничего нового в игру команды не принес — после победы над «Антальяспором» последовали четыре поражения.

    В конце декабря «Львы» вылетели из Кубка Турции, уступив «Денизлиспору» (3:3, 5:6 по пенальти), а новый год начали с домашнего поражения от «Гиресунспора» (0:1) в Суперлиге.

    В последних матчах «Галатасарай» в гостях уступил «Хатайспору» (2:4), а потом дома проиграл «Касымпаше» (1:3).

    Все прогнозы на футбол

    После 22 туров стамбульцы на 14 строчке в турнирной таблице с 27 очками. От зоны еврокубков они отстают на десять баллов. Разница мячей 27-31. Не сыграют Муслера, Антальялы, Мохамед.

    «Трабзонспор»

    Бордово-голубые лидируют в чемпионате Турции. За 22 тура клуб оступился лишь единожды, а сейчас ведет актуальную серию из семи матчей без поражений.

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  • 17/01/2022

    • В конце декабря «Трабзонспор» обыграл «Болуспор» (1:0) в Кубке Турции, а новый год начал с домашней победы над «Ени Малатьяспором» (1:0) в Суперлиге.

    В последних двух турах он неожиданно потерял очки — сыграл вничью с «Сивасспором» и «Гиресунспором» (по 1:1).

    Все футбольные трансферы

    «Трабзонспор» набрал в 22-х играх 51 очко и лидирует, на девять баллов опережая ближайшего преследователя. Разница мячей 39-16. Не сыграют Жан-Эврар Куасси, Тюркмен и Эрдоган.

    Прогноз и ставка

    На победу «Галатасарая» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.50, на ничью в основное время — 3.20, а на победу «Трабзонспора» — 2.80.

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    В прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью: со счетом 1:1 в Стамбуле и со счетом 2:2 в Трабзоне. В пяти последних матчах команды по разу обменялись победами и трижды поделили очки.

    Команда из Трабзона может зацепить очки в Стамбуле, в нынешней форме «Галатасарай» не боятся даже середняки. Прогнозируем, что «Трабзонспор» не проиграет.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.70 и ТБ 2,5 за 1.92.

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    «Галатасарай» — «Трабзонспор»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 23.01.2022. Прогнозы на футбол. Выстоит ли «Галатасарай» против лидера чемпионата Турции?
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