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    Пройдет ли «Эстудиантес» «Боку» на пути в финал?

    «Эстудиантес» — «Бока Хуниорс». Ставка (к. 2.55) и прогноз на футбол, Кубок Профессиональной лиги Аргентины, 1 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Эстудиантес» — «Бока Хуниорс»
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    Эдинсон Кавани
    1 мая в полуфинале Кубка Профессиональной лиги Аргентины по футболу сыграют «Эстудиантес» и «Бока Хуниорс». Начало игры — в 02:00 мск. «Эстудиантес» — «Бока Хуниорс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Эстудиантес»

    Турнирное положение: «Эстудиантес» занял вторую позицию в группе B Кубка Профессиональной лиги Аргентины, набрав 27 очков в 14 матчах.

    После этого в четвертьфинале команда смогла уверенно обыграть «Барракас Сентраль». На своем поле ей удалось разгромно победить со счетом 3:0.

    Последние матчи: хозяева в последней игре потерпели поражение. На своем поле в рамках Кубка Либертадорес они уступили бразильскому «Гремио» (0:1).

    Эта неудача прервала победную серию клуба в пять поединков, которые пришлись на Кубок Профессиональной лиги и Кубок Либертадорес.

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    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

    Состояние команды: в семи последних поединках в разных турнирах «Эстудиантес» потерпел лишь одно поражение при пяти победах и одной ничьей.

    Очевидно, что с такой формой коллектив имеет хорошие шансы на выход в финал, а домашние трибуны наверняка будут гнать его вперед.

    Гвидо Карильо — лучший бомбардир команды в турнире с пятью голами.

    «Бока Хуниорс»

    Турнирное положение: «Бока Хуниорс» заняла четвертую позицию в группе B Кубка Профессиональной лиги Аргентины, набрав 25 очков в 14 матчах.

    В плей-офф на стадии четвертьфинала команда выиграла у «Ривер Плейт» в классическим дерби Аргентины. На чужом поле она вела 3:1, пропустив еще один мяч лишь в компенсированное время.

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    • Последние матчи: гости в последнем поединке потерпели поражение. На чужом поле они потерпели поражение от «Форталезы» (2:4) в Кубке Южной Америки.

    Эта неудача прервала победную мини-серию клуба в два матча, которые пришлись на Кубок Профессиональной лиги Аргентины.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках в разных турнирах «Бока Хуниорс» дважды проиграла и дважды победила

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    Это говорит о противоречивой форме коллектива, ведь с одной стороны налицо небольшой спад, с другой — он все равно нередко выигрывает.

    Эдинсон Кавани — лучший бомбардир команды в турнире с семью голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчей «Эстудиантес» выиграл

    • в четырех из шести последних матчей «Эстудиантеса» было забито больше 2,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей «Боки Хуниорс» хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бока Хуниорс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.15, победа «Эстудиантеса» — в 2.95.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.45 и 1.55.

    Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов. Их поединки в основном отличает высокая результативность.

    При этом в двух последних поединках гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.45.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что «Эстудиантес» выиграет, ведь в пяти из шести последних их матчей был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: «Эстудиантес» победит за 2.55

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    Ставка и прогноз на матч «Эстудиантес» — «Бока Хуниорс» с коэффициентом 2.45. Дата матча: 01.05.2024. Прогнозы на футбол. Пройдет ли «Эстудиантес» «Боку» на пути в финал?
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