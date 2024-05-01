1 мая в полуфинале Кубка Профессиональной лиги Аргентины по футболу сыграют «Эстудиантес» и «Бока Хуниорс». Начало игры — в 02:00 мск. «Эстудиантес» — «Бока Хуниорс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Эстудиантес»

Турнирное положение: «Эстудиантес» занял вторую позицию в группе B Кубка Профессиональной лиги Аргентины, набрав 27 очков в 14 матчах.

После этого в четвертьфинале команда смогла уверенно обыграть «Барракас Сентраль». На своем поле ей удалось разгромно победить со счетом 3:0.

Последние матчи: хозяева в последней игре потерпели поражение. На своем поле в рамках Кубка Либертадорес они уступили бразильскому «Гремио» (0:1).

Эта неудача прервала победную серию клуба в пять поединков, которые пришлись на Кубок Профессиональной лиги и Кубок Либертадорес.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: в семи последних поединках в разных турнирах «Эстудиантес» потерпел лишь одно поражение при пяти победах и одной ничьей.

Очевидно, что с такой формой коллектив имеет хорошие шансы на выход в финал, а домашние трибуны наверняка будут гнать его вперед.

Гвидо Карильо — лучший бомбардир команды в турнире с пятью голами.

«Бока Хуниорс»

Турнирное положение: «Бока Хуниорс» заняла четвертую позицию в группе B Кубка Профессиональной лиги Аргентины, набрав 25 очков в 14 матчах.

В плей-офф на стадии четвертьфинала команда выиграла у «Ривер Плейт» в классическим дерби Аргентины. На чужом поле она вела 3:1, пропустив еще один мяч лишь в компенсированное время.

Последние матчи: гости в последнем поединке потерпели поражение. На чужом поле они потерпели поражение от «Форталезы» (2:4) в Кубке Южной Америки.

Эта неудача прервала победную мини-серию клуба в два матча, которые пришлись на Кубок Профессиональной лиги Аргентины.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках в разных турнирах «Бока Хуниорс» дважды проиграла и дважды победила

Это говорит о противоречивой форме коллектива, ведь с одной стороны налицо небольшой спад, с другой — он все равно нередко выигрывает.

Эдинсон Кавани — лучший бомбардир команды в турнире с семью голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Эстудиантес» выиграл

в четырех из шести последних матчей «Эстудиантеса» было забито больше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Боки Хуниорс» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бока Хуниорс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.15, победа «Эстудиантеса» — в 2.95.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.45 и 1.55.

Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов. Их поединки в основном отличает высокая результативность.

При этом в двух последних поединках гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что «Эстудиантес» выиграет, ведь в пяти из шести последних их матчей был реализован именно такой сценарий.

Ставка: «Эстудиантес» победит за 2.55