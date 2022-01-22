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    Рангник о замене Роналду: Он просто слишком эмоционально показал, что не рад замене

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал негативную реакцию Криштиану Роналду на замены.

    Ральф Рангник
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    Ральф Рангник

    «Я не истолковал это так, будто он бросает мне вызов. Он просто слишком эмоционально показал, что не рад замене.

    Такое происходит не впервые. Когда Фергюсон или другие тренеры меняли его, ситуация была довольно схожей. Это показывает, что дело не в отношении к тренеру, а в его амбициях и желании остаться на поле.

    Если через несколько лет Криштиану сам станет тренером, то он сам пройдет через это. Я его не виню, но любой тренер хочет, чтобы все было не так эмоционально, особенно перед камерами.

    Не думаю, что это пойдет кому-то на пользу — ни ему, ни одноклубникам. Но это все-таки эмоциональный вид спорта. Игроки бывают эмоциональны, но в этом моменте я совсем не принял это на свой счет», — цитирует Рангника Sky Sports.

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