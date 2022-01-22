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    «Интер» вырвал волевую победу у «Венеции»

    «Интер» — «Венеция»: счет матча 2:1, обзор голов

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    Миланский «Интер» одержал домашнюю победу над «Венецией» (2:1) в матче 23-го тура чемпионата Италии.

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    Счет в матче на 19-й минуте открыли гости — отличился французский нападающий Тома Анри.

    На 40-й минуте Николо Барелла сравнял счет, а на 90-й минуте Эдин Джеко забил победный для миланцев гол.

    Футбол. Италия. Серия А
    Интер — Венеция 2:1
    Голы: 0:1 Thomas Henry (19'), 1:1 Николо Барелла (40'), 2:1 Эдин Джеко (90') Интер: Самир Ханданович, Милан Шкриньяр, Стефан де Врей, Алессандро Бастони (Федерико Димарко, 46'), Маттео Дармиан (Дензел Дюмфрис, 73'), Николо Барелла (Артуро Видаль, 73'), Марсело Брозович (Матиас Весино, 82'), Хакан Чалханоглу, Иван Перишич, Эдин Джеко, Лаутаро Мартинес (Алексис Санчес, 73') Венеция: Давид Окереке (Арнор Сигурдссон, 82'), Thomas Henry (Нани, 82'), Таннер Тессманн (Софиан Кийине, 66'), Antonio Junior Vacca (Luca Antonio Fiordilino, 25'), Микаэль Кюизанс (Дор Перец, 66'), Максимилиан Улльман, Pietro Ceccaroni, Marco Modolo, Маттиа Кальдара, Этан Ампаду, Luca Lezzerini Предупреждения: Николо Барелла (25'), Алессандро Бастони (27'), Luca Lezzerini (41'), Marco Modolo (45 + 3'), Софиан Кийине (68'), Маттиа Кальдара (79'), Стефан де Врей (80')

    Отрыв идущего первым «Интера» от второй команды чемпионата «Милана» по-прежнему составляет 5 очков. Лидеры серии А сыграют между собой 6 февраля.

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    В этот же день «Венеция», идущая 17-й в турнирной таблице (18 очков), примет на своем поле «Наполи».

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