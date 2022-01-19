Сассуоло — Кальяри: прямая трансляция, составы, онлайн счет, видео

начнут матч в 19:30 в Кубке Италии по футболу, 19.01.2022.

Последний матч между собой: «Сассуоло» — «Кальяри» 2:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Кальяри»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сассуоло» — «Кальяри». Коэффициент ставки — 2.20.

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