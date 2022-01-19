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    «Сассуоло» начнет без увертюр?

    «Сассуоло» — «Кальяри». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, Кубок Италии, 19 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сассуоло» — «Кальяри»
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    Доменико Берарди
    «Сассуоло» сыграет на своем поле с «Кальяри» в рамках 1/8 финала Кубка Италии. Матч пройдет 19 января, начало — в 19:30 мск. «Сассуоло» — «Кальяри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Кубок 19 Января 2022 года
    Сассуоло
  • Сассуоло
    •  Сассуоло 19:30 Кальяри Кальяри
  • Кальяри
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    «Сассуоло»

    «Сассуоло» нынче выглядит не лучшим образом. В чемпионате команда опустилась во вторую десятку.

    В минувшем туре «Сассуоло» вновь уступил. Дома команда не смогла справиться с атаками «Вероны» (2:4).

    Коэффициенты матча Сассуоло — Кальяри

  • 1
  • 1.60
  • X
  • 4.25
  • 2
  • 5.20
  • Ставка
    •

    Причем атакующие показатели у команды довольно приличные (38 голов). Впрочем, в свои ворота пропустила лишь на гол меньше.

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    Лидер команды Доменико Берарди забил уже 10 мячей в Серии А. Наверняка, отбыв дисквалификацию, он поможет своим партнерам и в этой встрече.

    «Кальяри»

    Этой команде изначально отводилась роль одного из борцов за выживание. Так и выходит на деле, но сейчас «Кальяри» находится на опасном 18 месте.

    Главным бичом команды является ненадежная оборона. В 22 матчах пропущено 43 мяча, что составляет почти 2 гола за игру!

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    • К слову, в минувшем туре «Кальяри» вновь остался без очковых приобретений. Выездное поражение от «Ромы» было минимальным.

    К слову, пять последних очных поединков с «Сассуоло» завершились ничьими. Вот только на сей раз победитель будет определен в любом случае.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Сассуоло» за 1.61, на ничью за 4.20, а на «Кальяри» — за 5.00.

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    Возвращение в состав лидера атак Берарди должно дать нужный эффект.

    «Кальяри» испытывает заметные трудности в обороне.

    Хозяева смотрятся веселее, особенно это касается атаки. Наши прогноз и ставка — Победа «Сассуоло» в 1 тайме с коэффициентом 2.20.

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    «Сассуоло» — «Кальяри»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 19.01.2022. Прогнозы на футбол. «Сассуоло» начнет без увертюр?
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