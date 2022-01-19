«Сассуоло»
«Сассуоло» нынче выглядит не лучшим образом. В чемпионате команда опустилась во вторую десятку.
В минувшем туре «Сассуоло» вновь уступил. Дома команда не смогла справиться с атаками «Вероны» (2:4).
Коэффициенты матча Сассуоло — Кальяри
Причем атакующие показатели у команды довольно приличные (38 голов). Впрочем, в свои ворота пропустила лишь на гол меньше.
Лидер команды Доменико Берарди забил уже 10 мячей в Серии А. Наверняка, отбыв дисквалификацию, он поможет своим партнерам и в этой встрече.
«Кальяри»
Этой команде изначально отводилась роль одного из борцов за выживание. Так и выходит на деле, но сейчас «Кальяри» находится на опасном 18 месте.
Главным бичом команды является ненадежная оборона. В 22 матчах пропущено 43 мяча, что составляет почти 2 гола за игру!
К слову, в минувшем туре «Кальяри» вновь остался без очковых приобретений. Выездное поражение от «Ромы» было минимальным.
К слову, пять последних очных поединков с «Сассуоло» завершились ничьими. Вот только на сей раз победитель будет определен в любом случае.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Сассуоло» за 1.61, на ничью за 4.20, а на «Кальяри» — за 5.00.
Возвращение в состав лидера атак Берарди должно дать нужный эффект.
«Кальяри»
Хозяева смотрятся веселее, особенно это касается атаки. Наши прогноз и ставка — Победа «Сассуоло» в 1 тайме с коэффициентом 2.20.