«Сассуоло» сыграет на своем поле с «Кальяри» в рамках 1/8 финала Кубка Италии. Матч пройдет 19 января, начало — в 19:30 мск. «Сассуоло» — «Кальяри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сассуоло»

«Сассуоло» нынче выглядит не лучшим образом. В чемпионате команда опустилась во вторую десятку.

В минувшем туре «Сассуоло» вновь уступил. Дома команда не смогла справиться с атаками «Вероны» (2:4).

Коэффициенты матча Сассуоло — Кальяри 1 1.60 X 4.25 2 5.20 Ставка

Причем атакующие показатели у команды довольно приличные (38 голов). Впрочем, в свои ворота пропустила лишь на гол меньше.

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Лидер команды Доменико Берарди забил уже 10 мячей в Серии А. Наверняка, отбыв дисквалификацию, он поможет своим партнерам и в этой встрече.

«Кальяри»

Этой команде изначально отводилась роль одного из борцов за выживание. Так и выходит на деле, но сейчас «Кальяри» находится на опасном 18 месте.

Главным бичом команды является ненадежная оборона. В 22 матчах пропущено 43 мяча, что составляет почти 2 гола за игру!

К слову, в минувшем туре «Кальяри» вновь остался без очковых приобретений. Выездное поражение от «Ромы» было минимальным.

К слову, пять последних очных поединков с «Сассуоло» завершились ничьими. Вот только на сей раз победитель будет определен в любом случае.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Сассуоло» за 1.61, на ничью за 4.20, а на «Кальяри» — за 5.00.

Возвращение в состав лидера атак Берарди должно дать нужный эффект.

«Кальяри» испытывает заметные трудности в обороне .

Хозяева смотрятся веселее, особенно это касается атаки. Наши прогноз и ставка — Победа «Сассуоло» в 1 тайме с коэффициентом 2.20.