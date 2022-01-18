ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Арсен ЗахярнЛучший игрок РПЛ 2021 года. Уфимский голеадор, первый номер сборной и динамовский вундеркинд
  • 17:01
    • Россия рассматривает возможность подачи заявки на проведение Евро-2032
  • 19:47
    • Директор «Лацио» опроверг слухи о переходе Мурики в ЦСКА
  • 19:40
    • Защитник «Локомотива» Александр Сильянов перешёл в «Ростов»
  • 18:58
    • Агент Дембеле: «Барселона» не ведёт переговоры, а только угрожает
  • 18:29
    • Тухель: Маунт недоволен, что не попал в старт на матч с «Ман Сити»
    Все новости спорта

    Талалаев о Фарке в «Краснодаре»: Удивительно, что Галицкий взял тренера без серьезных титулов

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Краснодар Ахмат РПЛ Футбол России Норвич АПЛ Футбол Англии
    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал, как относится к назначению Даниэля Фарке на пост главного тренера «Краснодара».

    Андрей Талалаев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Талалаев

    Фарке подписал с «быками» контракт до лета 2024 года. Ранее в этом сезоне немецкого специалист уволили из английского «Норвича».

    «Молодец Шварц в "Динамо"? Да, конечно. Но у него выстреливают игроки юношеской сборной России.

    В других школах только год-два как играют в ДЮСШ с трехразовым питанием. Мы работаем с чеченской молодежью, развиваем постепенно.

  • Фарке способен начать новую эру в «Краснодаре»
  • Кто такой новый тренер «Быков»?
  • 13/01/2022

    • Удивительно, что Галицкий взял такого тренера — ну не ноунейма, но без серьезных титулов.

    Да, Фарке увеличил процент владения у "Норвича". Но два раза выходил из Чемпионшипа. Значит, минимум раз вылетел из АПЛ, а во второй его попросили из команды.

    А можно ли играть с нынешними центральными защитниками "Краснодара" с высокой линией обороны? Так что я понимаю Гончаренко и его штаб: отталкивался от сильных и слабых сторон», — заявил Талалаев Sport24.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» снова потеряет очки в матче с «Брайтоном»?
  • «Брайтон» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Ювентус» выиграет у «Самподрии» с крупным счетом?
  • «Ювентус» — «Сампдория». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • «Шмели» получат первую пробоину на турнире?
  • «Санкт-Паули» — «Борусссия» Д. Прогноз и ставки
  • 2.33
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.50
  • Экспресс дня 18 января
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Брайтон — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Ювентус — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Санкт-Паули — Борусссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Анахайм — Колорадо
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Торонто
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Лестер — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Брентфорд — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Алькарас — Лайович
  • Теннис
  • Завтра в 06:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры