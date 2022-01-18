Талалаев о Фарке в «Краснодаре»: Удивительно, что Галицкий взял тренера без серьезных титулов

Главный тренер «Ахмата»рассказал, как относится к назначениюна пост главного тренера

Фарке подписал с «быками» контракт до лета 2024 года. Ранее в этом сезоне немецкого специалист уволили из английского «Норвича».

«Молодец Шварц в "Динамо"? Да, конечно. Но у него выстреливают игроки юношеской сборной России.

В других школах только год-два как играют в ДЮСШ с трехразовым питанием. Мы работаем с чеченской молодежью, развиваем постепенно.

Удивительно, что Галицкий взял такого тренера — ну не ноунейма, но без серьезных титулов.

Да, Фарке увеличил процент владения у "Норвича". Но два раза выходил из Чемпионшипа. Значит, минимум раз вылетел из АПЛ, а во второй его попросили из команды.

А можно ли играть с нынешними центральными защитниками "Краснодара" с высокой линией обороны? Так что я понимаю Гончаренко и его штаб: отталкивался от сильных и слабых сторон», — заявил Талалаев Sport24.