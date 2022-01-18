Роналду восстановился и готов сыграть с «Брентфордом»

Форвард «Манчестер Юнайтед»готов сыграть в перенесённом матче английской Премьер-лиги с «Брентфордом», который пройдёт завтра, 19 января. Об этом главный тренер манкунианцев Ральф Рангник сообщил на пресс-конференции.

Роналду пропустил матч с «Астон Виллой» (2:2) в прошлую субботу из-за проблем с бедром. Также не играл Маркус Рашфорд, он тоже должен вернуться к матчу с «Брентфордом».

«Криштиану и Маркус тренировались вчера, так что, думаю, они будут тренироваться и сегодня. Хотя на пресс-конференции перед матчем с "Астон Виллой" я тоже был уверен, что Криштиану и Маркус будут готовы, но этого не случилось. Увидим. Думаю, что они оба могут сыграть завтра», — сказал Рангник.

В турнирной таблице АПЛ «красные дьяволы» располагаются на 7-м месте. В 20 матчах они набрали 32 очка.