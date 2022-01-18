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    Роналду восстановился и готов сыграть с «Брентфордом»

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    Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду готов сыграть в перенесённом матче английской Премьер-лиги с «Брентфордом», который пройдёт завтра, 19 января. Об этом главный тренер манкунианцев Ральф Рангник сообщил на пресс-конференции.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    Роналду пропустил матч с «Астон Виллой» (2:2) в прошлую субботу из-за проблем с бедром. Также не играл Маркус Рашфорд, он тоже должен вернуться к матчу с «Брентфордом».

    «Криштиану и Маркус тренировались вчера, так что, думаю, они будут тренироваться и сегодня. Хотя на пресс-конференции перед матчем с "Астон Виллой" я тоже был уверен, что Криштиану и Маркус будут готовы, но этого не случилось. Увидим. Думаю, что они оба могут сыграть завтра», — сказал Рангник.

    В турнирной таблице АПЛ «красные дьяволы» располагаются на 7-м месте. В 20 матчах они набрали 32 очка.

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