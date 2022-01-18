Непривитых игроков «Реала» и «Челси» могут не пустить во Францию на матчи ЛЧ

Некоторые футболисты мадридского, возможно, не смогут попасть во Францию на матчи Лиги чемпионов, сообщает The Times.

Во Франции ранее обязали всех спортсменов, участвующих в соревнованиях на территории страны, привиться от коронавируса. Решение принято на законодательном уровне.

Как известно, «Реал» в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет с «Пари Сен-Жермен», а «Челси» — против «Лилля».

УЕФ, по данным источника, пока не планирует идти против местных законов о вакцинации.

Информация о том, кто из футболистов «Реала» и «Челси» не проходил полный курс вакцинации против коронавируса, на данный момент отсутствует.

Первые матчи 1/8 финала ЛЧ будут сыграны 15/16 февраля и 22/23 февраля, ответные — 8/9 и 15/16 марта.