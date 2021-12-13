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    Жеребьевка Лиги чемпионовПовторная жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов 2021/22. Онлайн
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    «Реал» сыграет с «ПСЖ» в 1/8 финала ЛЧ, «МЮ» встретится с «Атлетико», а «Ливерпуль» — с «Интером»

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    В швейцарском Ньоне состоялась повторная жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Карим Бензема
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    «Бенфика» (Португалия) — «Аякс» (Нидерланды)

    «Челси» (Англия) — «Лилль» (Франция)

    «Атлетико» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)

    «Вильярреал» (Испания) — «Ювентус» (Италия)

    «ПСЖ» — «Реал» Мадрид

    «Интер» — «Ливерпуль»

  • Повторная жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов 2021/22. Онлайн
  • Онлайн жеребьёвки 1/8 финала ЛЧ 2021/2022: когда матчи, кто с кем играет. Дубль два — в 17:00 мск.
  • Сегодня

    • Результаты первой жеребьевки были признаны недействительными из-за сбоя программного обеспечения.

    Впервые в истории турнира матчи на вылет на такой высокой стадии пройдут без правила выездного гола.

    Первые матчи будут сыграны 15/16 февраля и 22/23 февраля 2022 года, ответные — 8/9 и 15/16 марта 2022 года.

    Полный календарь ЛЧ можно будет посмотреть здесь.

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