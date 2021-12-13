«Реал» сыграет с «ПСЖ» в 1/8 финала ЛЧ, «МЮ» встретится с «Атлетико», а «Ливерпуль» — с «Интером»

В швейцарском Ньоне состоялась повторная жеребьевка 1/8 финала

«Зальцбург» (Австрия) — «Бавария» (Германия)

«Спортинг» (Португалия) — «Манчестер Сити» (Англия)

«Бенфика» (Португалия) — «Аякс» (Нидерланды)

«Челси» (Англия) — «Лилль» (Франция)

«Атлетико» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Вильярреал» (Испания) — «Ювентус» (Италия)

«ПСЖ» — «Реал» Мадрид

«Интер» — «Ливерпуль»

Результаты первой жеребьевки были признаны недействительными из-за сбоя программного обеспечения.

Впервые в истории турнира матчи на вылет на такой высокой стадии пройдут без правила выездного гола.

Первые матчи будут сыграны 15/16 февраля и 22/23 февраля 2022 года, ответные — 8/9 и 15/16 марта 2022 года.

Полный календарь ЛЧ можно будет посмотреть здесь.