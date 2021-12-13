«Реал» сыграет с «ПСЖ» в 1/8 финала ЛЧ, «МЮ» встретится с «Атлетико», а «Ливерпуль» — с «Интером»

Карим Бензема Фото: globallookpress.com
«Зальцбург» (Австрия) — «Бавария» (Германия)
«Спортинг» (Португалия) — «Манчестер Сити» (Англия)
«Бенфика» (Португалия) — «Аякс» (Нидерланды)
«Челси» (Англия) — «Лилль» (Франция)
«Атлетико» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)
«Вильярреал» (Испания) — «Ювентус» (Италия)
«ПСЖ» — «Реал» Мадрид
«Интер» — «Ливерпуль»
Результаты первой жеребьевки были признаны недействительными из-за сбоя программного обеспечения.
Впервые в истории турнира матчи на вылет на такой высокой стадии пройдут без правила выездного гола.
Первые матчи будут сыграны 15/16 февраля и 22/23 февраля 2022 года, ответные — 8/9 и 15/16 марта 2022 года.
Полный календарь ЛЧ можно будет посмотреть здесь.