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    Названа символическая сборная мира по версии ФИФА и FIFPro

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    Международная федерация футбола (ФИФА) и FIFPro (Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов) составили символическую сборную мира 2021 года.

    Роберт Левандовски
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    Роберт Левандовски

    Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», сборная Италии).

    Защитники: Давид Алаба («Реал», сборная Австрии), Рубен Диаш («Манчестер Сити», сборная Португалии), Леонардо Бонуччи («Ювентус», сборная Италии).

    Полузащитники: Жоржиньо («Челси», сборная Италии), Н’Голо Канте («Челси», сборная Франции), Кевин Де Брейне («Манчестер Сити», сборная Бельгии).

    Нападающие: Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», сборная Португалии), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд, сборная Норвегии), Роберт Левандовски («Бавария», сборная Польши), Лионель Месси («ПСЖ», сборная Аргентины).

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