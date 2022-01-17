Названа символическая сборная мира по версии ФИФА и FIFPro

Роберт Левандовски Фото: globallookpress.com
Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», сборная Италии).
Защитники: Давид Алаба («Реал», сборная Австрии), Рубен Диаш («Манчестер Сити», сборная Португалии), Леонардо Бонуччи («Ювентус», сборная Италии).
Полузащитники: Жоржиньо («Челси», сборная Италии), Н’Голо Канте («Челси», сборная Франции), Кевин Де Брейне («Манчестер Сити», сборная Бельгии).
Нападающие: Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», сборная Португалии), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд, сборная Норвегии), Роберт Левандовски («Бавария», сборная Польши), Лионель Месси («ПСЖ», сборная Аргентины).