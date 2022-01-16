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    Благодаря хет-трику Барака «Верона» одержала волевую победу над «Сассуоло»

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    «Сассуоло» на своём поле сыграл против «Вероны» в рамках 22-го тура чемпионата Италии. Матч закончился со счётом 2:4 в пользу гостей.

    Антонин Барак
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    Антонин Барак

    На 16-й минуте Корай Гюнтер головой отправил мяч в сетку, но «Верона» праздновала гол не долго так как после просмотра VAR его отменили. Но уже на 37-й минуте Джанлука Капрар с близкой дистанции забросил мяч в ворота и всё таки вывел «Верону» вперёд — 0:1. На 44-й минуте преимущество своей команды увеличил Антонин Барак получив мяч на подборе в штрафной, пробил низом в левый угол ворот.

    Футбол. Италия. Серия А
    Сассуоло — Верона 2:4
    Голы: 0:1 Джанлука Капрари (37'), 0:2 Антонин Барак (44'), 1:2 Gianluca Scamacca (54'), 1:3 Антонин Барак (пенальти) (57'), 2:3 Грегоре Дефрель (67'), 2:4 Антонин Барак (90 + 4') Сассуоло: Андреа Консильи, Йереми Тольян, Влад Кирикеш (Абдау Харрауи, 81'), Джанмарко Феррари, Рожерио, Davide Frattesi (Кан Айхан, 81'), Максим Лопес, Мерт Мюльдюр (Грегоре Дефрель, 63'), Джакомо Распадори, Гиоргос Кирьякопулос, Gianluca Scamacca Верона: Джованни Симеоне (Кевин Ласанья, 68'), Джанлука Капрари (Никола Калинич, 86'), Антонин Барак, Дарко Лазович, Мигел Велозу, Адриен Тамез (Diego Coppola, 80'), Фабио Депаоли (Марко Давиде Фараони, 69'), Nicolo Casale, Корай Гюнтер, Федерико Чеккерини (Даниел Беса, 81'), Лоренцо Монтипо Предупреждения: Гиоргос Кирьякопулос (59'), Фабио Депаоли (61'), Федерико Чеккерини (65'), Джанмарко Феррари (84'), Лоренцо Монтипо (89'), Никола Калинич (90 + 2')

    Во втором тайме на 54-й минуте «Сассуоло» смог немного отыграться, Джанлука Скамачча выиграв борьбу за мяч, нанес точный удар по центру ворот — 1:2. На 57-й минуте поединка «Верона» получила право на пенальти и Антонио Барак реализовал его — 1:3. На 67-й минуте «Сассуоло» смог еще раз уменьшить отставание, Грегуар Дефрель нанес точный удар в угол ворот — 2:3. Окончательную точку в матче поставил опять же Антонио Барак забив на 95-й минуте.

    «Верона» поднялась на 10-е место в турнирной таблице набрав 30 очков, «Сассуоло» расположился на строчку ниже — 11-е место и 28 очков.

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