ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Даниил Медведев может сместить Новака Джоковича с первого места в рейтинге ATP10 главных вопросов Australian Open-2022
  • 17:39
    • Жуниор может перейти из «Реала» в «Ман Сити»
  • 18:56
    • «Ливерпуль» крупно обыграл «Брентфорд»
  • 18:19
    • «Эвертон» объявил об отставке Рафаэля Бенитеса
  • 19:25
    • «Аугсбург» и «Айнтрахт» сыграли вничью
  • 19:15
    • «Бетис» победил «Севилью» и вышел в 1/4 Кубка Испании
    Все новости спорта

    «Арминия» ушла от поражения в матче с «Гройтер Фюрт»

    «Арминия» — «Гройтер Фюрт»: счет матча 2:2, обзор голов

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Гройтер Фюрт Арминия
    В матче 19-го тура чемпионата Германии «Арминия» на своем поле сыграла вничью с «Гройтер Фюрт» — 2:1.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    В составе хозяев голы забили Масая Окугава и Гонсало Кастро.

    За «Гройтер Фюрт» отличились Джейми Левелинг и Ховард Нильсен.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Арминия — Гройтер Фюрт 2:2
    Голы: 1:0 Масая Окугава (8'), 1:1 Джейми Левелинг (35'), 1:2 Хавард Нильсен (67'), 2:2 Гонсало Кастро (84') Арминия: Штефан Ортега, Седрик Бруннер (Гонсалу Рамуш, 83'), Амос Пипер, Йоаким Нильссон, Андрес Андраде, Себастиан Василиадис (Мануэль Притль, 63'), Алессандро Шёпф (Гонсало Кастро, 75'), Патрик Виммер (Робин Хак, 63'), Флориан Крюгер (Янни Зерра, 75'), Масая Окугава, Бриан Ласм Гройтер Фюрт: Бранимир Хргота (Afimico Pululu, 81'), Джейми Левелинг (Максимилиан Бауэр, 81'), Jeremy Dudziak (Хавард Нильсен, 67'), Тимоти Тильман (Simon Asta, 90'), Max Christiansen, Пауль Зегуин, Жан-Лука Иттер (Йетро Виллемс, 67'), Ник Виргевер, Себастьян Грисбек, Марко Майерхёфер, Саша Бурхерт Предупреждения: Жан-Лука Иттер (31'), Себастиан Василиадис (38'), Андрес Андраде (43'), Йоаким Нильссон (52'), Гонсалу Рамуш (86')

    «Арминия» набрала 18 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Гройтер Фюрт» набрал 7 очков и занимает последнюю позицию.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» проиграет «Атлетику» в финале Суперкубка?
  • «Реал» Мадрид — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • «Интер» и «Аталанта» порадуют результативным футболом?
  • «Аталанта» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.52
    •
  • «Порту» должен без проблем взять 3 очка
  • «Белененсеш» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.21
  • Экспресс дня 17 января
  • Завтра в 22:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.52
  • Прогноз на матч Аталанта — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Белененсеш — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Марсель — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.22
  • Прогноз на матч Вегас — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Послезавтра в 00:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Колорадо — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Милан — Специя
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры