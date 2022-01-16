«Арминия» — «Гройтер Фюрт»: счет матча 2:2, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
В составе хозяев голы забили Масая Окугава и Гонсало Кастро.
За «Гройтер Фюрт» отличились Джейми Левелинг и Ховард Нильсен.
Футбол. Германия. Бундеслига
Арминия — Гройтер Фюрт 2:2
Голы: 1:0 Масая Окугава (8'), 1:1 Джейми Левелинг (35'), 1:2 Хавард Нильсен (67'), 2:2 Гонсало Кастро (84') Арминия: Штефан Ортега, Седрик Бруннер (Гонсалу Рамуш, 83'), Амос Пипер, Йоаким Нильссон, Андрес Андраде, Себастиан Василиадис (Мануэль Притль, 63'), Алессандро Шёпф (Гонсало Кастро, 75'), Патрик Виммер (Робин Хак, 63'), Флориан Крюгер (Янни Зерра, 75'), Масая Окугава, Бриан Ласм Гройтер Фюрт: Бранимир Хргота (Afimico Pululu, 81'), Джейми Левелинг (Максимилиан Бауэр, 81'), Jeremy Dudziak (Хавард Нильсен, 67'), Тимоти Тильман (Simon Asta, 90'), Max Christiansen, Пауль Зегуин, Жан-Лука Иттер (Йетро Виллемс, 67'), Ник Виргевер, Себастьян Грисбек, Марко Майерхёфер, Саша Бурхерт Предупреждения: Жан-Лука Иттер (31'), Себастиан Василиадис (38'), Андрес Андраде (43'), Йоаким Нильссон (52'), Гонсалу Рамуш (86')
«Арминия» набрала 18 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Гройтер Фюрт» набрал 7 очков и занимает последнюю позицию.