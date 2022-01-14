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    Сборные Сенегала и Гвинеи разошлись без голов

    Футбол Календарь Кубка Африки Кубок Африки-2021 Сборная Сенегала
    Во втором туре Кубка Африканских Наций сборная Сенегала на своём поле сыграла против сборной Гвинеи. Матч закончился со счётом 0:0.

    Сборная Гвинеи
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    Сборная Гвинеи

    На 15-й минуте матча игрок Сенегала Буна Сарр имел возможность забить со штрафного, но попал в стенку. На 31-й минуте Морган Гуйлаводжи нанёс удар по центру ворот, но вратарь Сенегала сделал сейв и оставил свои ворота сухими.

    Во втором тайме на 56-й минуте Сенегал имел возможность забить, Абду Диалло пробивал по воротам. И последний интересный момент матча был на 68-й минуте Буна Сарр нанёс удар в левый угол ворот, который прошел чуть мимо.

    Сборные Сенегала и Гвинеи после двух туров набрали по 4 очка.

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