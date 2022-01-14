Сборные Сенегала и Гвинеи разошлись без голов

Во втором туре Кубка Африканских Наций сборнаяна своём поле сыграла против сборной. Матч закончился со счётом 0:0.

На 15-й минуте матча игрок Сенегала Буна Сарр имел возможность забить со штрафного, но попал в стенку. На 31-й минуте Морган Гуйлаводжи нанёс удар по центру ворот, но вратарь Сенегала сделал сейв и оставил свои ворота сухими.

Во втором тайме на 56-й минуте Сенегал имел возможность забить, Абду Диалло пробивал по воротам. И последний интересный момент матча был на 68-й минуте Буна Сарр нанёс удар в левый угол ворот, который прошел чуть мимо.

Сборные Сенегала и Гвинеи после двух туров набрали по 4 очка.