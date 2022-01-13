Каттани попросил не оценивать трансферную политику «Спартака» привычной логикой

Новый спортивный директор «Спартака»рассказал о нюансах трансферной политики клуба.

Во время зимней паузы в чемпионате России «Спартак» подписал контракты с вратарем Ильей Свиновым, защитником Леоном Классеном, полузащитником Даниилом Хлусевичем и нападающим Шамаром Николсоном.

«Я очень много должен клубу, болельщикам. Этот сезон очень важен, но положение в нем не самое лучшее.

Есть 1/8 финала Лиги Европы, но результаты в чемпионате в год столетия клуба не оправдывают ожидания. Хочу выполнить долг с процентами. Нужно построить нечто, что будет жить долго.

Не нужно оценивать трансферную политику "Спартака" привычной логикой. Мы увидели хорошего, перспективного вратаря Свинова — мы его взяли. Мы увидели Хлусевича, который играет за молодежную сборную — мы его взяли. Увидели еще одного игрока молодежки Классена, который классно себя проявил, — мы его взяли.

Трансферная политика "Спартака" сейчас нацелена на построение команды, а не на возможную сиюминутную удачу. Я не могу обещать, на каком месте мы будем 30 мая, но "Спартак" вернется на ведущие позиции, это вопрос времени», — приводит слова Каттани пресс-служба клуба.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров.