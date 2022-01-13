Каттани: Требовательность, которую Ваноли привнесет в «Спартак», будет на высочайшем уровне

Новый спортивный директор «Спартака»рассказал, почему клуб решил назначить главным тренером команды

Ранее Ваноли был помощником Антонио Конте в «Челси» и миланском «Интере».

«Ваноли привез сюда не я. Это сделал пилот "Аэрофлота".

Если серьезно, то в свое время, когда мы знакомились, "Спартак" попросил меня подготовить информацию о том, какими я вижу клуб и команду. Как и что можно улучшить, над какими моментами надо работать. Считаю, что я предложил хорошо подготовленную и подробную модель, в которой было много информации и вдохновения.

Там я указал список возможных приобретений (причем не только игроков), указал тех, за кем стоит следить, с кем стоит продлить контракт, кого нужно купить во что бы то ни стало — и так далее. Включая организационную модель.

Это было очень важно в тот момент, когда мы знакомились. "Спартак" должен был понять, подхожу ли я ему. Я подготовил все в очень подробном виде.

Открою вам секрет: я ждал обратной связи. Отправлял сообщения с вопросом, понравилась ли моя стратегия, но не получал ответа. Позже я увидел ответ на футбольном поле. Мне не сказали "да" или "нет", но я увидел, что клуб принял те предложения, которые я отправлял. И это был лучший ответ, который можно было получить.

А теперь я здесь.

Мы работали в "Челси" в одно время, но тогда не были знакомы (с Ваноли — прим.). Познакомились только теперь. Очевидно, что у него есть полное понимание своего пути. Он тренировал молодежную сборную Италии, которая выходила в финал (Евро U-19 в 2016 году — прим.). Тут важно понимать, что эта работа стала для него большим, престижным и важным вызовом. Как и для меня.

Я говорил, что работал в "ПСЖ", где нельзя ошибаться. Про Ваноли можно сказать то же самое, ведь он работал с Конте, одним из лучших тренеров в мире, перфекционистом. Требовательность, которую Ваноли привнесет в "Спартак", будет на высочайшем уровне. Именно поэтому я настроен очень оптимистично. Это очень серьезный и компетентный человек.

У нас с ним есть общее качество — внимание к деталям. Он может показаться придирчивым, но это не так. Работа над маленькими деталями позволит добиться много. В этом и есть секрет успеха», — приводит слова Каттани Sports.ru.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров.