ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рюдигер принес победу «Челси»«Челси» громко захлопнул надежды «Тоттенхэма» на трофей
  • 13:26
    • «Химки» объявили о переходе Жиркова
  • 12:32
    • «Краснодар» объявил о назначении Фарке на пост главного тренера
  • 13:04
    • Старшего тренера сборной России по биатлону могут уволить за нарушение режима
  • 12:41
    • Касаткина обыграла Мугурусу и вышла в полуфинал турнира в Сиднее
    Все новости спорта

    Каттани: Требовательность, которую Ваноли привнесет в «Спартак», будет на высочайшем уровне

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак РПЛ Футбол России
    Новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал, почему клуб решил назначить главным тренером команды Паоло Ваноли.

    Паоло Ваноли
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Паоло Ваноли

    Ранее Ваноли был помощником Антонио Конте в «Челси» и миланском «Интере».

    «Ваноли привез сюда не я. Это сделал пилот "Аэрофлота".

    Если серьезно, то в свое время, когда мы знакомились, "Спартак" попросил меня подготовить информацию о том, какими я вижу клуб и команду. Как и что можно улучшить, над какими моментами надо работать. Считаю, что я предложил хорошо подготовленную и подробную модель, в которой было много информации и вдохновения.

    Там я указал список возможных приобретений (причем не только игроков), указал тех, за кем стоит следить, с кем стоит продлить контракт, кого нужно купить во что бы то ни стало — и так далее. Включая организационную модель.

  • Файзулин рассказал, как «Спартаку» добиться успеха
  • Читайте по теме

    • Это было очень важно в тот момент, когда мы знакомились. "Спартак" должен был понять, подхожу ли я ему. Я подготовил все в очень подробном виде.

    Открою вам секрет: я ждал обратной связи. Отправлял сообщения с вопросом, понравилась ли моя стратегия, но не получал ответа. Позже я увидел ответ на футбольном поле. Мне не сказали "да" или "нет", но я увидел, что клуб принял те предложения, которые я отправлял. И это был лучший ответ, который можно было получить.

    А теперь я здесь.

    Мы работали в "Челси" в одно время, но тогда не были знакомы (с Ваноли — прим.). Познакомились только теперь. Очевидно, что у него есть полное понимание своего пути. Он тренировал молодежную сборную Италии, которая выходила в финал (Евро U-19 в 2016 году — прим.). Тут важно понимать, что эта работа стала для него большим, престижным и важным вызовом. Как и для меня.

    Я говорил, что работал в "ПСЖ", где нельзя ошибаться. Про Ваноли можно сказать то же самое, ведь он работал с Конте, одним из лучших тренеров в мире, перфекционистом. Требовательность, которую Ваноли привнесет в "Спартак", будет на высочайшем уровне. Именно поэтому я настроен очень оптимистично. Это очень серьезный и компетентный человек.

    У нас с ним есть общее качество — внимание к деталям. Он может показаться придирчивым, но это не так. Работа над маленькими деталями позволит добиться много. В этом и есть секрет успеха», — приводит слова Каттани Sports.ru.

    «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров.

    Интервью с Лукой Каттани
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Будет ли «Ливерпуль» играть всерьез?
  • «Ливерпуль» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
  • «Атлетико» и «Атлетик» не порадуют результативностью?
  • «Атлетико» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Наполи» имеет хорошие шансы на победу
  • «Наполи» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.73
  • Экспресс дня 13 января
  • Сегодня в 23:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Атлетико — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Наполи — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Милан — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Флорида — Даллас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Фрайбург
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Колорадо — Аризона
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Миннесота — Анахайм
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры