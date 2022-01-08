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    Файзулин рассказал, как «Спартаку» добиться успеха

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    Бывший полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин поделился мнением о проблемах «Спартака».

    Виктор Файзулин
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    Виктор Файзулин

    В декабре «Спартак» в очередной раз сменил главного тренера. После увольнения португальца Руя Витории этот пост занял итальянец Паоло Ваноли, а спортивным директором клуба стал его соотечественник Лука Каттани.

    «Они (в "Спартаке") должны сделать трезубец: хозяин клуба, спортивный директор, отвечающий за спортивную составляющую, и тренер.

    А далее так: спортивный директор выбирает тренера и полностью ему доверяет. И такое же отношение должно быть у Леонида Федуна к спортивному директору. Тогда может что-то получиться. Дай два года, посмотри, потом принимай решение. Не получилось — меняй спортдира и всех остальных. Думаю, что только так. Хотя бы четыре трансферных окна должно быть у тренера. Сделал ставку на людей — доверяй им полностью, не трогай их. А уже потом меняй, когда пройдет время.

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    • Если в трезубце, о котором говорил ранее, всё работает как надо, тогда есть результат и нет отставок. В противном случае возможно всё. Президенты, владельцы клубов должны набраться терпения и ждать два года, не шарахаться из стороны в сторону», — приводит слова Файзулина «Р-Спорт».

    «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров.

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