Файзулин рассказал, как «Спартаку» добиться успеха

Бывший полузащитник «Зенита»поделился мнением о проблемах

В декабре «Спартак» в очередной раз сменил главного тренера. После увольнения португальца Руя Витории этот пост занял итальянец Паоло Ваноли, а спортивным директором клуба стал его соотечественник Лука Каттани.

«Они (в "Спартаке") должны сделать трезубец: хозяин клуба, спортивный директор, отвечающий за спортивную составляющую, и тренер.

А далее так: спортивный директор выбирает тренера и полностью ему доверяет. И такое же отношение должно быть у Леонида Федуна к спортивному директору. Тогда может что-то получиться. Дай два года, посмотри, потом принимай решение. Не получилось — меняй спортдира и всех остальных. Думаю, что только так. Хотя бы четыре трансферных окна должно быть у тренера. Сделал ставку на людей — доверяй им полностью, не трогай их. А уже потом меняй, когда пройдет время.

Если в трезубце, о котором говорил ранее, всё работает как надо, тогда есть результат и нет отставок. В противном случае возможно всё. Президенты, владельцы клубов должны набраться терпения и ждать два года, не шарахаться из стороны в сторону», — приводит слова Файзулина «Р-Спорт».

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров.