Форвард «Саутгемптона» установил рекорд АПЛ

Албанский нападающий «Саутгемптона»отметился забитым голом в матче 18-го тура АПЛ с «Брентфордом» (4:1).

Как сообщает пресс-служба Премьер-лиги, в возрасте 20 лет и 123 дней Броя стал самым молодым игроком в истории АПЛ, забивавшим в каждом из первых четырех домашних матчей в стартовом составе своего клуба.

Кроме того, Армандо — первый игрок, которому покорилось такая результативная серия, после форварда «Челси» Диего Косты, отличившегося в октябре 2014 года.

Контракт нападающего принадлежит «Челси», а в «Саутгемптоне» он выступает на правах аренды. В текущем сезоне на его счету пять голов и один ассист в 16 играх в АПЛ.