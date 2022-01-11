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    Кьеллини: «Ювентусу» придётся быть осторожным в матче с «Интером»

    Футбол Футбол Италии Суперкубок Италии Ювентус Интер
    Защитник и капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Италии с «Интером», сообщает Football Italia.

    Джорджо Кьеллини
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    Джорджо Кьеллини

    «Нужно сохранять баланс, двигаясь к цели. Победа в прошлом матче дала нам важный заряд адреналина, но нельзя забываться. В этом сезоне у нас есть проблемы психологического плана. Впереди — игра за трофей, мы должны быть терпеливы и смиренны. Мы будем играть с отличной командой, нужно сохранять бдительности. Бывало, мы проигрывали, даже когда были фаворитами. У "Интера" физически сильная и техничная команда. Нам придётся быть осторожными и сконцентрированными», — сказал Кьеллини.

    Матч за Суперкубок Италии «Интер» — «Ювентус» состоится завтра, 12 января, на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Начало встречи — в 23:00 (мск). Действующим обладателем трофея является «Ювентус».

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