Примера. «Барселона» сыграла вничью с «Гранадой», «Реал» разгромил «Валенсию»

«Леванте» — «Мальорка» 2:0

«Леванте» на своём поле принимал «Мальорку» в рамках 20-го тура чемпионата Испании. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Счёт в матче был открыт в начале второго тайма, на 47-й минуте Роберто Сольдадо получил отличный разрезающий пас в штрафную и забил точным ударом низом по центру ворот, таким образом «Леванте» вышел вперёд. На 66-й минуте поединка главный арбитр матча назначил пенальти в ворота «Леванте», но Рекарте-Айтор Фернандес вытащил мяч из нижнего угла ворот и не дал сравнять счёт.

На 83-й минуте матча Хосе Кампанья получил красную карточку и «Леванте» остался на поле в меньшинстве. Так же на 84-й минуте «Мальорка» смогла забить гол в ворота оппонента, но после видеоповтора судья отменил его из-за игры рукой.

На 97-й минуте матча Хосе Луис Моралес классно пробил по воротам и поставил окончательную точку в игре — 2:0.

Футбол. Испания. Примера Леванте — Мальорка 2:0 Голы: 1:0 Роберто Сольдадо (47'), 2:0 Хосе Моралес Луис (90 + 7') Предупреждения: Пабло Маффео (2'), Роберто Сольдадо (66'), Пепелу (67'), Luis Garcia (70')

После 20-ти туров чемпионата Испании «Леванте» продолжает занимать последнюю строчку турнирной таблицы набрав 11 очков, а «Мальорка» расположилась на 15-м месте — 20 очков.

«Реал Сосьедад» — «Сельта» 1:0

В матче 20-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» одержал домашнюю победу над «Сельтой» со счетом 1:0.

Единственный гол на 13-й минуте забил нападающий хозяев Микель Оярсабаль.

Футбол. Испания. Примера Реал Сосьедад — Сельта 1:0 Гол: 1:0 Микель Оярсабаль (13') Предупреждения: Сантьяго Мина (30'), Порту Кристиан (43'), Ариц Элустондо (64'), Яго Аспас (72'), Thiago Galhardo (73'), Микель Мерино (90 + 1')

«Реал Сосьедад» поднялся на 4-е место в таблице Ла Лиги с 33 очками. «Сельта» идет 12-й с 23 очками.

«Гранада» — «Барселона» 1:1

В матче 20-го тура чемпионата Испании «Гранада» на своем поле сыграла вничью с «Барселоной» — 1:1.

Счет был открыт на 57-й минуте — Де Йонг поразил ворота «Гранады» точным ударом головой. Голевую передачу записал на свой счёт Дани Алвес.

На 79-й минуте каталонцы остались в меньшинстве. Гави во второй раз в матче нарушил правила на жёлтую карточку и по совокупности фолов досрочно отправился отдыхать в раздевалку.

А на 89-й минуте розыгрыш углового у ворот «Барсы» привёл к тому, что счёт в матче стал равным. Антонио Пуэртас с разворота из пределов штрафной вогнал мяч в ворота гостей.

Футбол. Испания. Примера Гранада — Барселона 1:1 Голы: 0:1 Люк де Йонг (57'), 1:1 Антонио Пуэртас (89') Предупреждения: Pablo Gavira (22'), Максим Гоналон (31'), Клеман Лангле (56'), Мемфис Депай (69'), Pablo Gavira (80'), Жерар Пике (80'), Abdessamad Ezzalzouli (83'), Карлос Бакка (90 + 3')

«Барселона» с 32 очками занимает 6-е место в чемпионате Испании. «Гранада» с 24 очками в активе располагается на 12-й строчке таблицы Примеры.

«Реал» — «Валенсия» 4:1

Мадридский «Реал» одержал победу над «Валенсией» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Испании. Встреча на «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счетом 4:1 в пользу «Королевского клуба».

По два мяча в ворота гостей забили Карим Бензема и Жуниор Винисиус.

В составе гостей отличился Гонсалу Гедеш.

Футбол. Испания. Примера Реал Мадрид — Валенсия 4:1 Голы: 1:0 Карим Бензема (пенальти) (43'), 2:0 Винисиус Жуниор (52'), 3:0 Винисиус Жуниор (61'), 3:1 Гонсалу Гуэдеш (77'), 4:1 Карим Бензема (88') Предупреждения: Каземиро (14'), Эдер Милитао (26'), Кристиано Пиччини (51'), Юнус Муса (58'), Денис Черышев (84')

Бензема в этой игре забил 300-й и 301-й голы за «Реал». В истории клуба по данному показателю его опережают только Криштиану Роналду (450 голов), Рауль (323) и Альфредо Ди Стефано (308).

«Реал» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги — 49 очков. «Валенсия» находится на девятой строчке — 28 очков.

«Райо Вальекано» — «Бетис» 1:1

«Бетис» не сумел обыграть «Райо Вальекано» (1:1) в матче 20 тура испанской Примеры.

Гости забили на 45+2 минуте поединка усилиями Серхио Каналеса. Они вели до 70 минуты, пока не пропустили от Ивана Баллиу.

Отметим, что еще до открытия счета досрочно поле покинул футболист «Бетиса» Алекс Морено. Игрок получил красную карточку.

Футбол. Испания. Примера Райо Вальекано — Бетис 1:1 Голы: 0:1 Серхио Каналес (45 + 2'), 1:1 Иван Балью (70') Предупреждения: Серхио Каналес (34'), Андрес Гуардадо (45 + 6'), Manuel Pellegrini (45 + 8'), Оскар Валентин (55'), Руи Силва (87') Удаление: Алекс Морено (33')

«Бетис» идет на 3 месте с 34 очками на счету. «Райо Вальекано» с 31 баллом занимает 7 позицию.

«Севилья» — «Хетафе»

9 января, 18:15 мск

«Алавес» — «Атлетик»

9 января, 20:30 мск

«Осасуна» — «Кадис»

9 января, 20:30 мск

«Вильярреал» — «Атлетико»

9 января, 23:00 мск

«Эспаньол» — «Эльче»

10 января, 23:00 мск